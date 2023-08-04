HABER: DİNÇER KARACALAR

İmalat tarafında Bülent Özsaygılı, markalaşma ve operasyonda Eren Can Özsaygılı ve Hilmi Özsaygılı tarafından yönetilen marka İstanbul’un en köklü restoran ve otellerine üretim yaparak hem kalitesini kanıtlıyor hem de kurumsal operasyonun gücünü gözler önüne seriyor. Markaya güvenerek tercih eden kurumlar arasında Bayramoğlu Döner Kavacık, Sarıhan Gusto Etiler, Tike Etiler, Arnavutköy Balıkçısı, Vogue Hotel, Grand Hyatt Hotel, Sheraton Hotel, Hilton Hotel, Le Meridien, ve Kaburgacı Cabbar gibi İstanbul’un önemli lezzet noktaları da bulunuyor.