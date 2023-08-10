KÜTAHYA AA- Merkeze bağlı Kızık köyünde ikamet eden 69 yaşındaki Kuş, dedesi Molla Ahmet'in 10-24 Temmuz 1921'de gerçekleşen Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında bulduğu Türk askerinin naaşını, çevreden topladığı taşlarla üstünü örterek olduğu yere defnettiğini yaklaşık 40 yıl önce amcası Ömer Kuş'tan öğrendi.

Ömer Kuş yeğenine, babası Molla Ahmet'in yanına aldığı ancak sonra kaybolan şehide ait künyede "Altıntaş kazasına bağlı Keçililer köyünden Ali oğlu Mustafa" yazdığını da söyledi.

Yıllar sonra Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneğinin yardımıyla araştırma yapan Kuş, Altıntaş ilçesine bağlı şu anki adı Yeşilyurt olan köyün nüfusuna kayıtlı şehit askerin dördüncü kuşaktan, ikisi yurt dışında yaşayan üç torununa ulaştı.

Üzerindeki taşlar ve bir tahta parçasıyla yeri belli olan alanda şehide mezar yaptırıldı, yanına dikilen direğe de Türk bayrağı asıldı.

Mezar taşına ise "18. Tümen 36. Alay erlerinden Mustafa. Memleketi: Altıntaş/Yeşilyurt köyü. Şehadet Tarihi: 16.07.1921" yazıldı.

Bayram Kuş, AA muhabirine, dedesinin taşlarla üstünü örterek defnettiği şehit asker için mezar yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıl önce amcasının, çift sürmeye gittikleri sırada şehidin kabrinin yanından geçerken dedesinin başından geçenleri anlattığını belirten Kuş, "Dedem Molla Ahmet, 16 Temmuz 1921'de bölgede yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Yunan askerleri çekildikten sonra arazide dolaşırken vurulmuş bir Türk askerinin cansız bedenini buluyor. Daha sonra dedem şehidin deriden yapılmış künyesini alıp, taşlarla üstünü örterek askerimizin naaşını buraya defnediyor." dedi.

Kuş, dedesinin uzun yıllar sakladığı şehit askerin künyesinde, Kütahya'nın Altıntaş kazasına bağlı Keçililer köyünden Ali oğlu Mustafa yazdığını öğrendiğini dile getirdi.

Aradan geçen zamanın ardından olayı araştırmaya başladığını ifade eden Kuş, "Tavşanlı'daki Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği ile görüştüm. Dernekte Adem Öztürk ile yaptığımız araştırma sonucunda şehidimizin dördüncü kuşak torunlarına ulaştık." diye konuştu.

"Cepheye gitmeden önce bir erkek evladı olduğunu öğrendik"

Derneğin Onursal Başkanı Adem Öztürk de şehidin kabrinin bulunduğu bölgenin kayıtlara göre Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı Kızık Cephesi olduğunu, bölgede o günlerden kalma çok sayıda mevzi ve siper kalıntılarının bulunduğunu aktardı.

Şehit askerin künye bilgilerinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada torunlarının olduğunu tespit ettiklerini anlatan Öztürk, "Şehit askerimizin cepheye gitmeden önce bir erkek evladı olduğunu öğrendik. Şehidimizin dördüncü kuşak torununun ise yakındaki Yakaca köyüne yıllar önce gelin gittiğini öğrendik. Şehit olan dedesinin burada yattığını yıllar sonra bizden öğrendi. Şehit askerin iki torununun da Almanya'da yaşadığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Öztürk, şehidin torunlarının dedelerinin defnedildiği yerin bulunmasından, mezarının yaptırılmasından dolayı kendilerine ve hayırsever vatandaşa teşekkür ettiğini söyledi.