Edirne

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin'in girişimleri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ait bazı belgeler ile Birinci Kolordu'ya ait yazışmaların tıpkıbasımları müzeye kazandırıldı.

Belgeler müzede sergileniyor.

Heyet-i Temsiliye ile Birinci Kolordu Kumandanlığı arasındaki yazışmalar, kumandanlığın bağlı tümenlerle yaptığı karşılıklı yazışmalar, Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'in 6 Mayıs 1920'de Karaağaç İstasyonunda Fransız Generali Louis Franchet D’esperey ile yaptığı görüşmeye ait evrak, müzede bulunuyor.

Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin 13 Nisan 1920'de Trakya Müslümanlarına hitaben yayınladıkları belge ve Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Kolordu Kumandanlığı ile yaptığı bazı yazışmaların bulunduğu belgeler de müzede yer alıyor.