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Kurtulmuş, görüşmede, 8 Eylül gecesi Marakeş'in 70 kilometre güneyindeki el-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen Faslılara, Türk halkı adına "geçmiş olsun" ve taziye dileklerini iletti.

Türkiye'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acılar yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, iki ülke halkının kalpten kalbe birbirine çok yakın olduğunu ve Fas'ın da yaşadığı bu derin acıyı Türk milletinin yüreğinde hissettiğini belirtti.

Türkiye'de herkesin dualarıyla Fas halkının yanında olduğunu aktaran Kurtulmuş, Fas'ın yeniden eski günlerine dönmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, depremden bu yana Fas'ın Ankara Büyükelçiliğiyle temas halinde olduklarını, aynı şekilde Rabat’taki Türkiye Büyükelçisinin de Fas'taki makamlarla temasını sürdürdüğünü, gelişmelerin yakından izlendiğini kaydetti.

Fas hükümetinin ihtiyaç duyduğu her türlü insani yardım ve arama kurtarma için özellikle AFAD'ın hazır olduğunu ifade eden Kurtulmuş, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra bu büyük depremin yaralarının kısa sürede sarılması temennisini iletti.

AA