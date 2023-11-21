Londra

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar iki katına çıkarılmasını destekleyen planlar hız kazanırken, birçok ülkenin halihazırda ulusal hedeflerini aşma yolunda ilerlediği ve dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkarılmasının mümkün olabileceği tespit edildi.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından, küresel enerji sektörü emisyonlarının yüzde 90'ını temsil eden 57 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) yenilenebilir enerji hedefleri baz alınarak yapılan analize göre, 2022'de 3,4 teravat olan küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'da 7,3 teravata ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu kapasitenin dörtte üçünden fazlasının güneş ve rüzgar enerjisinden oluşması bekleniyor.

Birçok ülke halihazırda ulusal hedefleri kapsamında 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor.

Bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması için çağrılar artıyor.

Ember'in analizine göre, kolektif ulusal hedeflerle küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına, bir başka deyişle 2030 itibarıyla 11 teravata çıkarılması için 3,7 teravatlık kapasiteye ihtiyaç duyuluyor.

Brezilya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Çin ve İspanya dahil 12 ülke 2030 hedeflerine ulaşmak için gerekenden daha hızlı şekilde yenilenebilir enerji kapasitesi inşa ediyor.

Aralarında Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Macaristan'ın bulunduğu 10 ülke yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına çıkarmayı hedefliyor.

ABD dahil 12 ülkenin 2030'a kadar rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güçleri içindeki payının yüzde 40'ı aşan hedefi bulunurken, aralarında Güney Afrika'nın bulunduğu 20 ülke 2030'a kadar elektrik üretimlerinin yüzde 20'sinden fazlasını fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye kaydırmayı planlıyor.

Ülkelerin iddialı hedefleri ve planlanandan hızlı artan yenilenebilir enerji kapasiteleriyle, dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılabileceği öngörülüyor.

Ember Küresel Analisti Katye Altieri, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünün hedefleri çoktan eskidi ve güncellenmeli." ifadesini kullandı.

Hükümetlerin yenilenebilir enerjide yaşanan devrimi henüz anlamadığını belirten Altieri, "COP28'e yaklaşırken, liderler yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkaracak küresel bir hedefi destekleme konusunda kendilerine güvenmelidir. Bu hedefe ulaşmak her zamankinden daha mümkün görünüyor. Dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması, iklim için bu 10 yılda yapılması gereken en büyük eylem. Hükümetler mevcut değişim hızını yansıtan hedefler belirler ve güneş ve rüzgar enerjisi inşasını güçlendirmek için sağlam yeni politikalar uygulamaya koyarlarsa bu hedefe ulaşılabilir." diye konuştu.

Global Renewables Alliance Üst Yöneticisi Bruce Douglas da küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 11 teravata çıkaracak enerji dönüşümünün, temiz, adil, güvenli ve adil bir gelecek inşa etmenin en hızlı ve uygun maliyetli yolu olduğunu dile getirerek, "Finansman, izinler, şebekeler ve tedarik zincirlerine ilişkin acil eylemlerle birlikte bu artan iddialı iklim eylemleri, milyonlarca insan için daha temiz elektrik sistemleri, uygun fiyatlı enerjiye erişim ve yeşil işler sağlayacak. Bunun da ötesinde, milyarlarca dolarlık kamu ve özel sermayenin önü açılacak ve zararlı iklim değişikliğinin doğaya ve insanlara verdiği zarar ve kayıplar azaltılacak." değerlendirmesinde bulundu.