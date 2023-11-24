Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin belirsizliklerin özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, Brent petrolün varil fiyatında tatil etkisiyle oynaklığın azalması dikkati çekiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD'de talebin azaldığına yönelik öngörüler de etkili olurken, iki günlük gerilemenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yatay seyirle 81,3 dolarda bulunuyor.

ABD'de tahvil piyasalarında 5 işlem gününün ardından oynaklık artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yaklaşık 5 baz puan yükselerek yüzde 4,46 seviyesine çıktı.

Öte yandan, ABD'de Şükran Günü tatilini hafta sonu ile birleştiren çalışanlar nedeniyle piyasalarda hacmin bugün de düşük olacağı tahmin edilirken, New York borsasında bugün yarım işlem yapılacak.

Bununla birlikte, ABD'de bu hafta Efsane Cuma ile başlayacak alışveriş sezonunda talebin ne derece güçlü olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altının ons fiyatında da yön arayışı devam ederken, şu sıralarda yatay seyirle 1.994 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Dün açıklanan ECB ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini gösterdi.

Öte yandan bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bölge genelinde ekonomik aktivite yavaşlamaya devam etse de, yavaşlama hızının azaldığını gösterdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de hükümetin özellikle gayrimenkul sektöründeki sıkıntılı şirketleri destekleyebileceğini gösteren adımlar da risk algısının azalmasına yardımcı olmuyor.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan enflasyon verileri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme takvimini biraz daha öteleyebileceği olasılığını ortaya koyarken, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,3 artışla beklentilerin gerisinde kaldı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,6 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.898,59 puandan tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

Dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 28,8274'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8800 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI