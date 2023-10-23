İstanbul

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haberler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, çatışmaların daha da genişleyebileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Söz konusu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,3 değer kaybıyla başlarken, atlının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 1.974 dolara indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,97 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de para politikasına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azaldığı görülürken, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine cuma günü de devam etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimlerinin 2024 yılı sonuna kadar gerçekleşeceğini öngörmediğini belirtti. Ekonominin hala büyük bir ivmeye sahip olduğuna ve enflasyonun yavaş yavaş düşeceğine işaret eden Bostic, Fed'in temkinli, sabırlı ve kararlı olması gerekeceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in enflasyonun yeniden hızlanmasına izin veremeyeceğini belirterek, faiz oranlarını sabit tutmayı ve verileri yakından takip etmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise ekonomi beklendiği gibi gelişirse Fed'in agresif sıkılaşma politikasını tamamlamaya yakın olduğunu belirtti.

Mester, "Bir sonraki toplantımızda alınan karar ne olursa olsun, eğer ekonomi beklendiği gibi gelişirse benim görüşüme göre, muhtemelen faiz oranlarını tutma noktasına yakın veya bu noktadayız." ifadelerini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonu da yakından takip ediliyor. Bu hafta Microsoft, Google, Amazon ve Boeing gibi şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,86, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ECB'nin perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler bölgede yakından takip edilirken, çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği ve emtia fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine geçebileceği endişesi Avrupa'da risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya piyasaları yeni haftaya da satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'de bazı şirketlere ilişkin soruşturma açılması satış baskısının güçlenmesine neden oldu.

Çin'de otoriteler Apple'ın en önemli ticari ortaklarından ve Çin'in en büyük işverenlerinden Foxconn'a soruşturma açarken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Japonya'da dolar/yen paritesi 150 seviyesini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelenirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine ilişkin soru işaretleri artmaya devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybıyla günü 7.510,68 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 27,9879'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,0470 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi