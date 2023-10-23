Çeşme Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, bakanlığın bütün imkanlarıyla satranç sporcularının yanında olduklarını söyledi.

Bir spor dalında uzmanlaşmanın önemini vurgulayan Koçoğlu, sporcularla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da satrancı geliştirmek için gayret ettiklerini anlattı.

Federasyonunun ilk kadın başkanı olduğuna değinen Tulay, "Büyük sorumluluğumuz ve hedefimiz vardı, Türkiye'deki genç kızlarımıza rol model olabilmek ve Türkiye'de satranç sevgisini büyütmek. Altyapıya yaptığımız yatırımlarla büyüdük. Bugün bunu gururla da söylüyorum ki başardık." diye konuştu.

Tulay dünyada Türk satrancı ve Türk sporcuların başarısının konuşulduğunu ifade ederek, lisanslı sporcu sayısında 1 milyon 200 bin sporcuyla tüm dalların önünde olduklarını kaydetti.

Çeşme'de 16 Ekim'de başlayan ve 100'e yakın sporcunun 9 tur boyunca mücadele ettiği şampiyonada birinciliği Ceren Tırpan, ikinciliği Hayale İskenderova, üçüncülüğü Elif Zeren Yıldız elde etti.

Arzum ile yapılan iş birliğinin 15. yıl dönümü dolayısıyla verilen ödüller kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında dünya ve Avrupa şampiyonalarında aldıkları başarılar nedeniyle Zeynep Çiftçi, Selin Torun, Zeynep Acar, Elifnaz Akat, Işıl Can ve Arya Aydoğan'a "Fark Yaratan Kadın Sporcular", Elif Zeren Yıldız, Masal Budumlu, Dila Baloğlu, Hena Karadaş, Beren Kalyoncu, Beren Nisa Karabaş'a "Azmiyle Zorluk Tanımayan Kadın Sporcu", Gülenay Aydın, Hatice Aslı Muştu, Elifnaz Akat'a "Olimpiyat Heyecanında Ülkemize İlkleri Yaşatan Kadın Sporcular", Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'na "Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda En Fazla Şampiyon Olan Sporcu", Handenur Şahin'e ise "Satrançta Mücadelesiyle Engel Tanımayan Sporcu" ödülü verildi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.