Istanbul

ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşirken, JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda aylık bazda 3,6 puan artışla 53,9'a çıkarak öngörüleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 92'ye yükselirken, nihai faiz oranının da yüzde 5,50-5,75 seviyesinde belirleneceğine yönelik tahminler güçlendi.

Dünkü verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,04'le 2 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in şahin tutumunu bir süre daha devam ettirebileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybederek 1.910 dolara indi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,79, Nasdaq endeksi yüzde 0,82 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa'da da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu düşürmek için hala çok yolu olduğunu ancak enflasyonda önemli bir geri çekilme sağladıklarını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 2,53 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakanı Li Qiang arasındaki görüşmeye çevrildi.

Analistler, iki ülke arasında son zamanlarda ihracat izinleri üzerinden yeniden yükselen tansiyonun risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, görüşmeden çıkacak kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks 96,8'den 109,5'e çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 artışla 6.141,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.207,85 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 26,0843'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,1040 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı istihdam raporu

17.00 Türkiye, haziran ayı hazine nakit dengesi

AA