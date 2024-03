Geçen hafta, ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlenirken, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleri Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinde etkili oluyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Fed'in "bekle ve gör" stratejisine devam etmesinin beklendiğini kaydeden analistler, bankanın verilere göre hareket edeceğini ve yetkililerin bu haftaki sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, enflasyon baskılarının nispeten yavaşladığına ve imalat sektöründeki zayıflığa işaret eden veriler sonrası düşüşe geçen ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Bu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,9 artışla 2 bin 83 dolardan günü tamamlayarak en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu sıralarda 2 bin 81 dolardan alıcı buluyor.

Haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 azalışla 103,9 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 103,8'de bulunuyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, petrol fiyatlarında oynaklık dikkati çekiyor. Kızıldeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve OPEC+'nın arz kesinti süresini uzatacağına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 83,2 dolardan günü tamamlayarak Kasım 2023'ten bu yana en güçlü günlük kapanışını gerçekleştirirken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 83,4 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında da Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 64 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin, 8 Kasım 2021'de 69 bin dolar ile zirveye çıkmıştı.

Öte yandan, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden New York Community Bank'ın hisseleri, bankanın Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmesi ve iç kontrollerindeki sorunları açıklaması sonrası cuma günü yüzde 25'in üzerinde düşüş kaydetmesi dikkati çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e düşürdü ve daha fazla not indirimi için izlemede bıraktı. Fitch Ratings de bankanın ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından cuma günü New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 1,14 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,23 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif seyir öne çıkarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin bu haftaki toplantısında faizin sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, para piyasalarında bankanın ilk faiz indirime gitme ihtimalinin haziranda yüzde 86 ile fiyatlandığını ifade etti.

Geçen hafta bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yanı sıra faiz kararı sonra Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.

Bu hafta gözler Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, Çin'de ise yıllık parlamento toplantısından gelecek haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinin tarihinde ilk kez 40 bin puanı aşması dikkati çekerken, Çin tarafında da hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına yeni destek paketleri açıklayacağına yönelik beklentiler sıcaklığını koruyor.

Öte yandan, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirime başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla cuma günü dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 149,9 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 150,2'den işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla zirvesini yenilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 31,3774'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,4110 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonu katıldığı bir programda, "Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ile ÜFE

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri