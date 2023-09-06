İstanbul

Küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) yatırımcıların odağına yerleşti.

Bir süredir dünya genelinde varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri azalmışken, dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarına yıl sonuna kadar devam edeceklerini duyurmasının ardından yükselişi ivme kazanan petrol fiyatları, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdi.

ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ekonomik verilerin dayanıklılık göstermesi ve son dönemde açıklanan verilerin yakın zamanda faiz oranlarının değiştirilmesine gerek olmadığı sinyalini vermesiyle ABD hazine tahvili getirilerinin yükseldiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını söyledi.

Waller, faiz artışlarında sona gelinip gelinmediğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini bildirdi.

Analistler, bugün Fed'in "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini aktararak, gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyururken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,1 artışla günü 89,8 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol, yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Artan tahvil getirilerinin de etkisiyle, dolar endeksi dün yüzde 0,6 yükselişle 104,8 seviyesinden günün kapatırken, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 1.926,2 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinden işlem görüyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin İngiltere parlamentosundaki konuşması takip edilecek.

Bölge genelinde dün açıklanan hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin İngiltere hariç beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, ağustosta 46,7'ye inerek, son 33 ayın en düşük seviyesini görürken, bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 beklentiler doğrultusunda geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında yerini koruyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arzındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzatmasıyla Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıktı.

Çin'de açıklanan verilerden ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller alınmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomiyi negatif yönde etkileyeceği beklentileriyle bölge genelinde risk iştahı düşmeye devam etti.

Ülke ekonomisine dair artan endişelerle dolar/yuan paritesi yükseliş eğilimini üst üst 3. işlem gününe taşırken, parite yuandaki değer kaybıyla yaklaşık son bir yılın zirvesinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,16 değer kazancıyla günü 8.236,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dün, Dünya Bankası'nın Türkiye fonunu yaklaşık 2'ye katlayarak 18 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmayı düşündüğüne ilişkin haber akışı risk iştahını artırdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,7799'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8000 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı OVP'nin yatırımcıların odağında olduğunu ifade ederek, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artabileceğini bildirdi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye, orta vadeli programın (OVP) açıklanması

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI

21.00 ABD, FED'in Bej Kitabı

AA