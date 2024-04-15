Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesinin ardından İran, bu saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail söz konusu saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı.

Hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, ayrıca yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.

Geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.

Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından cuma günü yaklaşık 6 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,53'ten günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,56 seviyesinde bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolardan alıcı buluyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin ardından petrol fiyatları da gerilerken, bugün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 89,6 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,46 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 1,24 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir hakim olurken, bu hafta gözler bölge genelinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, merkez bankalarının gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacağını belirtti.

Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda 25 baz puanlık ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 92 ile fiyatlanırken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, cuma günü yüzde 0,8 azalışla 1,0640 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1 artışla 1,0650 seviyesinde seyrediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise Çin hariç negatif bir seyir öne çıkarken, analistler bu hafta Çin'de büyüme ve Japonya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, Çin hükümetinin hisse senedi listeleme kriterlerini sıkılaştırma, yasa dışı hisse satışlarına son verme ve temettü ödemeleri üzerindeki denetimi güçlendirme sözü vermesiyle ülke pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade etti.

Öte yandan, dolar/yen paritesi 153,9 seviyesine çıkarak yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 153,8'de dengelendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde salı günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı.

Analistler, geçen hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da sadece bir buçuk gün işlem gerçekleştiğini anımsatarak, bu hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketinin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,3577'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4050 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat sanayi endeksi