Ankara

Ertürk, Gençler Türkiye Kürek Kupası için geldiği Ankara'da soruları yanıtladı.

Kürek branşının yayılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ertürk, farklı illerde yaptıkları organizasyonlarla kürek sporunu herkese tanıtmak istediklerini dile getirdi

Küreğin tanıtılması önemine dikkati çeken Ertürk, "Medya organları, kürek gibi ekranlarda az görünen sporların yayılması için çok önemli yere sahip. Seçildiğimiz zaman 'kürek her yerde' deyip, kürek sporunu yayma politikasıyla farklı illerde başlamak istedik, proje başlattık. Çünkü kürek bir bölgeye sıkışmıştı. Burada ilk yapacağımız iş Ankara'dan başlamak oldu." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'ndan altınla döneceğiz"

Gençleri küreğe yönlendirmek için farklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Ertürk, bunun meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Genç kürekçilerin katıldığı tüm dallarda iyi yarışlar çıkardığını ifade eden Ertürk, sporcuların sonuna kadar pes etmeden yarıştıklarına dikkati çekti.

Ertürk, Kürek Milli Takımı'nın gittiği yarışlardan madalyalarla döndüğünü vurgulayarak, "Milli sporcularımız, 19-23 Temmuz tarihlerinde Paris'te Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan bayrağımızı göndere çekip altınla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası Edirne'de yapılacak"

Kürek Her Yerde Projesi'nin önemli bir ayağı olarak 2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Edirne'de yapılacağına işaret eden Ertürk, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Edirne’de inşa edilen Türkiye’nin ilk olimpik kürek parkurunu ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Sayın Bakanımızın da onayını alan parkurumuz artık neredeyse hazır diyebiliriz. Bu projenin hayata geçmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Edirne Valiliğimize teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle Edirne'de Türkiye'nin ilk olimpik kanal parkuru yapılıyor. Burası aynı zamanda 2024 yılı Ümitler Avrupa Şampiyonası'na ev sahipiliği yapacak. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlarken başpehlivanlarımıza orada kürek çektirdik. Güzel enstantaneler oldu."

"Artık milli takıma giden Ankaralı sporcularımız var"

Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda emeği geçenlere teşekkür eden Ertürk, yarışlarda kıyasıya mücadelelerin olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen sene uzun aradan sonra Ankara’da ilk yarışımızı yapmıştık. Bu sene üst üste ikinci kez düzenliyoruz. Çok da güzel organizasyon oldu. Bu seneki organizasyonumuz üst düzeye çıktı diyebilirim. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bile bu kadar profesyonel yayın ve elverişli bir parkur olmayabiliyor. Ankara, iklim ve su koşullarıyla kürek yarışları için Türkiye'deki en uygun yerlerden biri. Ankara'dan çok iyi çocuklarımız çıkacak. Biz tohumları attık. Artık milli takıma giden Ankaralı sporcularımız var. Bu çocuklardan gelecekte inşallah olimpiyatlarda dereceler bekliyoruz."

AA