Yozgat/Kırşehir/Edirne

Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'na gelen bazı vatandaşlar yoğun geçen pazarlık sonunda kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşarken, fiyatları yüksek bulanlar ise başka kurbanlık arayışına giriyor.

Besicilerden Necip Kaya, gazetecilere, pazara üç kurbanlık getirdiğini, birini sattığını söyledi.

Ali Fuat Aysel de pazara 20 büyükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek "Kurbanlıklar biraz pahalı ama yine de satılıyor. 20 kurbanlıktan 18'i satıldı iki kurbanlık kaldı." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Meşe de sıkı pazarlık yaparak 60 bin liralık kurbanı 52 bin 500 liraya aldığını anlattı.



Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Kırşehir

Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Nevşehir ve Kırıkkale gibi çevre illerden gelen vatandaşlar, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, gazetecilere, pazarın, arife ile bayramın birinci ve ikinci günü de açık tutulacağını kaydetti.

Küçükbaşlara daha çok talep olduğunu söyleyen Çelik, "Küçükbaşlar 4 ile 10 bin lira arasında satılıyor. Büyükbaş ise hisse başı 10 binden başlayarak 20-25 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların çoğu bu sene mandıralardan hayvan alıp kesiyor. Hayvanların yüzde 70'i satıldı, şu anda 1000 civarı büyükbaş, 7 bin 500 civarı küçükbaş hayvan kalmış durumda. Son gün yine ilave hayvanlar gelecektir." diye konuştu.

Besici Murat Gürlek de pazara getirdiği 120 küçükbaşın yarısını sattığını, alıcıların da üreticinin de genel olarak memnun olduğunu belirtti.

Fuat Polat, geçen seneye göre pazarda daha çok küçükbaş tercih edildiğini, yaklaşık 250 küçükbaş sattığını söyledi.

Büyükbaş üreticisi Ercan Demiral, Sivas Şarkışla'dan kurbanlık getirdiğini belirterek "Hayvanlarımız canlı 900 kilogram civarındadır. Hayvanlar gayet verimli, yaylada otlanan, kuru beside baktığımız hayvanlar, yüzde 60 randımanlı et veriyor." ifadelerini kullandı.

Edirne

Edirne'de üreticiler kurbanlıkları Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda satıyor.

Kurbanlık almaya gelen Tayyar Terzi, orta büyüklükte kurbanlık koç baktığını söyledi.

Önceki yıllarda köyleri gezerek kurbanlık aldığını anlatan Terzi, "Bu yıl kurban pazarından almayı tercih ettim. Kurban Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.



Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Arife ve bayramın birinci günü yoğunluk bekleniyor

Üretici Emre Dedeköy de kurbanlık satışlarının devam ettiğini ifade etti.

Arife ve bayramın birinci günü kurban pazarında yoğunluk beklediklerini belirten Dedeköy, "5 gündür buradayız satışlarımız devam ediyor. Borsanın sağladığı imkanlar güzel. Hayvanımızı gece burada bırakıp gidebiliyoruz." diye konuştu.

Üretici Turan Altınerdal ise kurban pazarının genellikle arife ve bayramın birinci günü hareketlendiğini anlattı.

Vatandaşların kurban için büyükbaşa yöneldiğine değinen Altınerdal, "Tatilin uzun olması nedeniyle insanlar denize tatile gidiyor, kurbanlarını hayır kurumlarına bağışlıyorlar. Eskisi gibi değil; önceki yıllar buralarda yer kalmazdı, çok fazla kurban kesilirdi." ifadelerini kullandı.



Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan pazarda hayvan satışları devam ediyor.

Hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Hayvan satıcısı Ahmet Karagülle, satışların yarın daha hareketli olmasını beklediklerini dile getirdi.

Karagülle, "Genelde arife günü veya bayramın birinci günü daha hareketli oluyor. İnsanlar bu günlerde fiyatların biraz daha düşebileceğini düşünüyor. İnşallah getirdiğimiz hayvanları satarak mutlu bir şekilde ayrılırız, diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de Pınar Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında satışlar devam ediyor.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle pazarda durgunluk yaşanıyor.

AA