Edirne

Edirne'de, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan kurban pazarına gelen vatandaşlar bayram öncesi kurbanlıklarını aldı.

Kurbanlık alan Hüseyin Dereli, AA muhabirine, her sene pazara gelerek kurbanlık seçtiğini söyledi.



Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Bütçesine uygun bir kurbanlık aldığını belirten Dereli, "Allah nasip etti bu sene de kurban keseceğiz. İnşallah seneye de kesmek nasip olur. Küçük bir pazarlık yaparak kurbanımızı satın aldık." dedi.

Üretici Turan Altınerdal ise pazarda hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Özenle yetiştirdikleri hayvanları pazarda satışa sunduklarını dile getiren Altınerdal, "Kilosuna göre küçükbaş kurbanlıklar 7-13 bin lira arasında satılıyor. Fiyatlar da makul. Önceki yıllarda geri hiç hayvan götürmedik. İnşallah yine tüm hayvanlarımızın satışını yapacağız." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Pınar Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında satışlar devam ediyor.

Kurbanlık satıcısı Fahrettin Kaplıca, satışlardan memnun olduğunu ifade etti.



Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kaplıca, pazarda yoğunluğun arttığını dile getirdi.

Vatandaş Kadir Meşe ise kurbanlığını aldığını bildirdi. Fiyatların normal olduğunu anlatan Meşe, kurban keseceği için huzurlu olduğunu kaydetti.

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan pazarda hayvan satışları devam ediyor.

Hayvan satış noktasına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlar, besicilerle pazarlık yapıyor.



Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Hayvan satıcısı Şenol Karagülle, pazara getirdiği hayvanların 10'unu sattığını dile getirdi.

Pazarın arife günü daha hareketli olduğunu ifade eden Karagülle, "Diğer günlere göre bugün daha kalabalık. Akşama kadar hareketlilik devam eder diye bekliyoruz. İnşallah herkes istediği kadar hayvan satar da üreticinin yüzü güler." dedi.

Erzurum

Erzurum'da Canlı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik bayrama bir gün kala arttı.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.



Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kars'ta farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarından biri olan Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar kurbanlıklarını aldı, bazıları kurbanlıklarını evlerine el arabası ve otomobillerinin bagajında götürdü.

Besicilerden Orhan Başkutlu, bayram arifesinde yoğunluk olduğunu ifade ederek "Hayvan pazarı dolu ancak alıcı çok yok. Kurbanlıkların fiyatı uygundur, gelip bakıyorlar geri gidiyorlar." dedi.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kurulan hayvan pazarında da arife gününde hareketlilik arttı.

Iğdır

Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.



Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Haftanın belli günlerinde canlı hayvan alışverişi yapıldığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Pazarda küçükbaşlar 4 bin ile 6 bin, büyükbaşlar ise 45 bin ile 100 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Satıcılardan Mehmet Yıldırım, 20 yıldır kurban satıcılığını yaptığını anlatarak "Büyükbaş fiyatı pahalı geldiği için alıcılar küçükbaş hayvan almayı tercih ediyor." dedi.

Kurbanlık almaya gelen Hekim Yaşar, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyi. 4 binden, 7 bine kadar kurbanlık var. Ben de 6 bin lira bir kurban aldım." şeklinde konuştu.

Ağrı

Ağrı Hayvan Borsası’nda da arife günü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Alana hayvanlarını getiren besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.



Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Antalya

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle öne çıkan Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk arttı.

Havalimanı, şehirlerarası otobüs terminalleri, kente giriş noktalarındaki kara yolları ile plajların yanı sıra hayvan pazarları ile tatlıcılarda da hareketlilik sürüyor. Güllük Caddesi'nde bir tatlıcının önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.



Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarlarında bayrama bir günü kala yoğunluk arttı. Pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden getirdikleri büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda yer alan dört boynuzlu koç, kurbanlık almak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Bazıları koçu almak için pazarlık yapıyor bazıları da fotoğrafını çekiyor.

"Dört boynuzlu koç pazarın gözdesi oldu"

Besicilerden Deniz Avağ, AA muhabirine, girdi maliyetleri arttığı için kurbanlık hayvanların fiyatının yükseldiğini, kesim ücreti verdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden getirdikleri koçun dört boynuzu olduğunu anlatan Avağ, "Koç pazarın gözdesi oldu, her gelenin dikkatini çekiyor. 4 yaşında, 45-48 kilo civarında eti var. Ücreti 14 bin 500 lira. Aslında satmayacaktık tanıtım için getirmiştik ama talep fazla." dedi.

Kentte 35 yıldır besicilik yapan Fahri Oktay ise yılın 12 ayı hayvan satışı yaptıklarını ancak Kurban Bayramı'nın diğer dönemlere göre yoğun olduğunu söyledi.

Bu sene vatandaşların çoğunun kurbanlık alım işini son güne bıraktığını aktaran Oktay, "Tüm hayvanların satılacağını hem besicinin hem vatandaşın memnun olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Antalya İl Müftü Vekili Mustafa Şimşek, dört boynuzlu kurbanlığa ilişkin "Boynuzunun kırık olmaması gerekiyor. Değerini düşürecek engel bir durum yoksa dört boynuzlu koç da kurban oluyor." dedi.

Trabzon

Kurbanlık almak için arife gününü bekleyenler, Akyazı Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının yolunu tuttu. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.



Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Ağrı'nın Tutak ilçesinden kamyonlara yüklediği 78 hayvanını satmak için Trabzon'a gelen besicilerden Mahmut Tekeş, "Allah'a şükür kazasız belasız hepsini satmak nasip oldu. Satışlar çok iyiydi, sattığımız fiyatlar güzeldi. Yerine hayvan alırken, ne kadar iyi olduğunu o zaman göreceğiz." dedi.

Bayburt'un Danişment köyünden gelen besicilerden Aykut Dursun, getirdiği 40 hayvandan bir tane kaldığını belirterek "Satışlarımız çok güzeldi, umduğumuzun üstünde sattık. Son bir hayvanımız kaldı. Pazarda hayvan da kalmadı, yüzde 95'i hep satıldı. Bu sene satışlar çok güzeldi." diye konuştu.

AA