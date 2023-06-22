Ankara

Kurban Bayramı döneminde kurbanlık olarak değerlendirilecek hayvanların kontrolleri halk sağlığı açısından büyük önem taşırken, kayıt altına alınan hayvanların kimlik bilgilerine Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulaması ile ulaşılabiliyor.

Uygulama yılbaşından bu yana tüm mobil marketler üzerinden ücretsiz indirilebiliyor ve herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden işlem yapılabiliyor.

Bakanlık personeli tarafından geliştirilen uygulamada tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok konuya erişim sağlanabiliyor. Uygulamada, bitkisel üretim, hayvansal üretim, balıkçılık, evcil hayvanlar, desteklemeler, kent tarımı, e-Devlet hizmetleri, faydalı bilgiler ve eğitim ve yayın olmak üzere dokuz sekme bulunuyor. Ayrıca duyurular bölümünde çeşitli bilgilendirmeler de yapılıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan alacak vatandaşların merak ettiği konulara hayvansal üretim menüsünden erişilebiliyor.

Uygulamada küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarası girilerek küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine sadece üç tıkla bir dakikadan kısa sürede ulaşılabiliyor. Bu sekmenin altında bulunan küpe sorgulama alt menüsünden hayvanların yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında bilgiler görüntülenebiliyor.

Belgesiz kurbanlar satış yerlerine alınmıyor

Öte yandan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında illerde oluşturulan komisyon tarafından kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler de belirlendi.

Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış kurbanlık vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerlerine alınmıyor.

Hayvan yetiştiriciliği yapan sektör temsilcileri de kurbanlık hayvan satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna işaret ederek, hayvanların mutlaka kulak küpelerinin olması gerektiğine, alıcıların kurbanlık hayvanların aşı ve yaşını inceleyerek öğrenmesinin önemine dikkat çekiyor.

AA