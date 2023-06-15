ANKARA AA- TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini söyledi.

Otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı ile başlayan hareketliliğin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'de 350 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini vurguladı. Yıldırım, geçen yıla göre yolcuların seyahatlerinde otobüs kullanma tercihlerinde artış gözlenmediğini aktardı.

Yurt dışından gelişlerde otobüs kullanımı arttı

Otobüslerde yurt dışı seferlerinde de yoğunluk olduğunun altını çizen Yıldırım, "Yurt dışında uçak fiyatları çok yükseldi. Özellikle bagajı çok olan yolcular otobüsü tercih ediyorlar. Avrupa ve Balkanlar'a günde 150 sefer düzenleniyor. Almanya'ya her gün sefer yapılıyor. Fransa'ya da seferler başladı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kafkas bölgesinin de hareketli olduğuna işaret ederek, bu bölgeden özellikle bavul ticareti yapanların otobüs kullandığını kaydetti.

Fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini belirten Yıldırım, "Korsan taşımacılık sektörden önemli bir pay alıyor. Bu alanda denetimlerin ve yaptırımların artırılması gerekli." diye konuştu.