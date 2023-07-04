Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarında giriş-çıkış yapmak isteyenlerin işlemlerinin hızlı ve konforlu şekilde gerçekleşmesi için gümrük personeliyle birlikte yoğun mesai yapıldı.

Bu kapsamda sınır kapılarından 22 Haziran-2 Temmuz'da 111 bin 689 araç ve 611 bin 71 yolcu ülkeye girdi. Aynı tarihlerde 83 bin 326 araç ve 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 195 bin 15 araç ve 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş-çıkışı oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, tatil döneminde 52 bin 30 yolcu aracı ve 214 bin 44 kişi ile en çok Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar olurken, 6 bin 992 araç girişi gerçekleşti. Avrupa'ya açılan bu kapıda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç ve 19 bin 459 yolcu girdi.

Habur Sınır Kapısı'nda 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı'nda 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı için işlem yapıldı. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara sınır kapılarından 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracının giriş-çıkış işlemi gerçekleşti.

AA