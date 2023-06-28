Ankara

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikramında bulunuldu.

Hutbede çevre temizliğine hassasiyet konusunda uyarıda bulunuldu

Bayram hutbesinde, kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi, kesim işleminin ehil kişiler eliyle gerçekleştirilmesi, çevre temizliğine gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, anne baba başta olmak üzere vatandaşların sevdiklerini ziyaret etmesi, hastaların hayır dualarının, yaşlıların gönüllerinin alınması, vefat eden yakınların kabirlerinin ziyaret edilip onlara dualar edilmesi ve çocukların hediyelerle sevindirilmesi istendi.

İstanbul

İstanbullular, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya, Süleymaniye, Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu.

İstanbul'un farklı yerlerinden bayram namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni tercih edenler, içeride boş yer kalmayınca avluda namaz kıldı.

Bayram namazını caminin baş imam hatibi Ferruh Muştuer kıldırırken, bayram hutbesini de caminin imam hatibi İbrahim Yavaş okudu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namazın ardından Varank, Gül, Aktaş ve Kabaktepe vatandaşlarla bayramlaştı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, cami çıkışında yoğunluk oluşturdu.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Erkan Danışmaz, bayram namazını burada kıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tatile gelmiştim, burada namaz kalmak nasip oldu. Çok güzel bir duygu." dedi.

Halil Turan ise Ayasofya'da bayram namazı kılmanın güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Camiyi tekrar ibadete açanlardan Allah razı olsun. Uzaktan, bayram namazını kılmaya geldik. Buranın maneviyatı insana huzur veriyor." diye konuştu.

Büyük Çamlıca Camisi de doldu

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi de bayram namazını kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu. Cami içerisinde en üst kat ise kadınlar için ayrıldı.

Bayram namazı öncesi caminin dijital mahyasına, "Kurban Bayramımız mübarek olsun" yazıldı.

Namaz sonrası cemaat, caminin içinde ve avluda birbiriyle bayramlaştı.

Fatih'teki Süleymaniye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerin tercih ettiği camilerden oldu. Sabahın erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, namazlarını burada kıldı.

İzmir

İzmir'de Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte camilere akın etti.

Bornova'da Bilal Saygılı Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılarak dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Bayramın hayırlı olmasını dileyen Fatih Sönmez, "Küskünlükler, dargınlıklar bitsin istiyoruz. İnşallah bu bayram her şey gönlümüzce güzel olsun. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Caminin dolu olduğunu belirten 5 yaşındaki Aras Salur da İslam aleminin bayramını kutladı.

Edirne

Edirne'de vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne geldi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Selimiye'de ibadet için ayrılan alan namaz için gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla kısa sürede doldu.

Namaz sonrası imam hatip Yusuf Serenli'nin yaptırdığı duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Selimiye'de sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de bayram namazını kıldı.

Almanya'dan gelen Murat Çırak, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını söyledi.

Her yıl Selimiye'yi ziyaret etmeden memleketine gitmediğini belirten Çırak, "Yıllık izin için geldiğimizde Selimiye Camisi'ne uğruyoruz. Çocuklarım için vatan, millet ve bayrağımız için dua ettim." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftü Vekili Ramazan Özdemir vaazında, bayramların özel günler olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Özdemir, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile cemaat bayramlaştı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar bayram namazı için başta tarihi Rüstempaşa Cami olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar bayram namazını kılıp dua etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da bayram namazını Rüstempaşa Cami’sinde kıldı.

Şentop ve Yıldırım namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kilis

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmayı tercih etti.

Adıyaman

Adıyaman'da da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Emir Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından edilen dualara "Amin" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Kılınç, belediye olarak ekiplerin vatandaşa hizmet etmek için sahada olduğunu ifade etti.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde ise vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Somuncu Baba Camisi'ne akın etti.

Kurban Bayramı namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, kurbanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı ve Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak, külliye içerisindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerinde dua etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı namazda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Konya

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.

Karaman'da da Aktekke Camisi ve Hacıbeyler Camisi başta olmak üzere tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Bayram namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Aksaray'da da Ulu Camii ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı. Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.

Afyonkarahisar'da ise bayram namazı nedeniyle İmaret Cami ve Paşa Camisi'nde yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti. Daha sonra camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.

Erzurum

Erzurum’da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Camii'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar camileri doldurdu.

Serhat Ulu Camii'ne gelenler, bayram namazını kılıp dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Kars

Kars'ta da Evliya Camii'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Öksüz, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Kurban Bayramı birliğimizin, beraberliğimizin, sadakatin, sevginin ve hoşgörünün koşulsuz teslimiyetin hatırlatıldığı gündür." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise herkesin bayramını kutlayıp, yola çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan müminler, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Namaz öncesi verilen vaazda, bayram namazının önemine değinildi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yan yana saf tutan müminler, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için merkez Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi'nde kurulan Hatay Geçici Yaşam Alanı'nda bulunan prefabrik camiyi doldurdu.

Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Osmaniye

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen müminler, Bülbül Camisi'ne gelerek saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından, bayram namazı kılındı.

Vali Erdinç Yılmaz da Osmaniyelilerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kılınan namazın ardından cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, camilerde bayram namazını kılmak için saf tuttu. Cemaat, kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'nin içinde ve avlusunda namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın dünyadaki huzur ve barışı tesisine hizmet etmesini diledi.

Bayramın yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleri olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan yetim, öksüz ve yaşlıların gözetilmesi, onların ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesi fevkalade önemlidir. Kurban aynı zamanda kesilen kurbanların etlerinin de yine fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızla paylaşılması anlamına geliyor. Bu bağlamda da bu bayram yine aynı ruhla, anlayış, dayanışmayla inşallah bayramınızı idrak edeceğiz. Biz de valilik olarak bu konuyla ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle bayram öncesi ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi bir kaynak ayırdık ve bu kaynağı aktardık."

Yavuz, dönüş yoluna çıkacak vatandaşların da trafik kurallarına uymalarını istedi.

Gebze ilçesinde de her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Tarihi Çoban Mustafa Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camilere akın etti.

Kentte her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne gelen vatandaşlar da namazlarını eda etti.

Vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar da namazlarını eda etti.

Namaza katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

AA