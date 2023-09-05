Van

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve kuraklık, Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingoların yaşam alanlarının değişmesine neden oldu.

Aşırı sıcaklardan dolayı buharlaşmanın artması nedeniyle Van Gölü'nün kıyı şeridinde yaşanan çekilme ve sulak alanların daralması, göçmen kuşların beslenme ve üreme alanlarını da etkiledi.

Kuşların göç yolculuğundaki en önemli konaklama alanları arasında yer alan Van Gölü Havzası'nda, daha önce belli noktalarda kalabalık gruplar halinde görülebilen flamingolar, kuraklığın etkisiyle farklı bölgelerde konaklamaya başladı.

Önceden konaklayıp beslendikleri yerler çorak araziye dönüşen ve son yıllarda yaşam alanları daralan flamingolar, bu sene de daha küçük gruplar halinde gölün iç kısımlarında ve diğer sulak alanlarda görüntülendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların her yıl ilkbaharda gelerek hava soğuyuncaya kadar bölgede konakladıklarını söyledi.

Son yıllarda daha fazla hissedilen küresel ısınmanın Van Gölü'nü de etkilediğini belirten Adızel, şunları kaydetti:

"Hızlı buharlaşma sonucu göl ve gölü besleyen kaynaklar daralıyor. Bu nedenle kuşların barındığı kıyılar ve delta bölgeleri hızla küçülüyor. Bu durum kuşları daha dar alanlarda yaşamaya zorluyor. Başta kirlilik olmak üzere gölün çok hassasiyetle korunması gerekiyor. Şu an Muradiye'nin Karahan bölgesi, Erciş'in Çelebibağı ve Gölağzı bölgelerinde çekilme, flamingoların besleme ve barınma alanlarında daralma ve değişme söz konusu."

"Kuraklık, birçok yaban hayvanı gibi flamingoları da etkiledi"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise göç eden yaban hayvanları için güvenlik ve gıdanın önemli olduğunu ifade etti.

Gıda konusunda bulundukları bölgenin ikliminin etkileyici rol oynadığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Son zamanlardaki kuraklık, birçok yaban hayvanı gibi flamingoları da etkiledi. Flamingolar, Van Gölü Havzası'nı dinlenme amacıyla kullanıyor. Göldeki çekilme ve sulak yerlerin daralması kuşların beslenme alanlarını değiştirdi. Daha önce flamingoların çok görüldüğü yerlerde şimdi daha az sayıda kuş olabiliyor ya da daha önce konaklamadıkları alanlarda görüntülenebiliyorlar. Yaban hayvanları kendilerini iklim değişikliğine adapte ederler, yol haritası belirlerler. Biz sulak alanları koruyarak onlara yardımcı olabiliriz."

"Suyun çekilmesiyle daha az görebiliyoruz"

Doğa fotoğrafçısı Ömer Gün de Van Gölü Havzası'nın birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kuraklık nedeniyle kuş sayısında azalmanın olduğunu dile getiren Gün, "Önceden bulunduğumuz alan su altındaydı. O zaman flamingolar daha fazlaydı ve daha güzel fotoğraflar çekebiliyorduk. Suyun çekilmesiyle artık daha az flamingo görebiliyoruz. Bu da hem bizim hem de bölge için üzücü bir durum." dedi.

AA