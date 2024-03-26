Halkbank-Fenerbahçe Parolapara
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)
Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24
Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)
Arkas Spor-Ziraat Bankkart
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15
Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)Kaynak: AA