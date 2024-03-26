Halkbank-Fenerbahçe Parolapara 

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

Arkas Spor-Ziraat Bankkart

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

TFF, sosyal medyada bir bölümü yer alan MHK toplantısının tamamını yayımladı TFF, sosyal medyada bir bölümü yer alan MHK toplantısının tamamını yayımladı

Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)

Kaynak: AA