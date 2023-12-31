2023 senesini İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle taçlandıran İspanyol teknik adam, hem İngiltere hem de Avrupa'da rekorlar kırdı.

Barcelona'nın ardından Manchester City ile de bir yılı 5 kupayla tamamlayan Guardiola, iki takımda birden bu başarıya imza atan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

İngiltere'de birden fazla duble yapan üçüncü isim

İspanya ve Almanya'daki başarılı performansını İngiltere'de de devam ettiren Guardiola, Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Tecrübeli teknik adam, Barcelona ve Bayern Münih'in ardından Manchester City'de de üst üste 3. kez lig şampiyonluğu kazanma başarısını gösterdi.

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'ın bileğini büken Guardiola, 2023 yılındaki ikinci kupasına uzandı.

2018-19 sezonunda da Premier Lig ile Federasyon Kupası'nda ipi göğüsleyen Guardiola; Arsene Wenger ve Sir Alex Ferguson'un ardından İngiltere'de birden fazla sezonda bu dubleyi yapan üçüncü teknik direktör oldu.

Ferguson'dan sonra ilki gerçekleştirdi

Lig ve Federasyon Kupası'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Guardiola, İngiliz futbolunda Alex Ferguson'dan sonra "üçleme" yapan ikinci teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Ferguson, Manchester United ile 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiltere'de bir ilki gerçekleştirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü zafer

Pep Guardiola, kariyerindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sevincini de 2023 yılında yaşadı.

Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanan deneyimli çalıştırıcı; Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti'nin ardından bu kupayı 3 kez kazanan dördüncü teknik direktör oldu.

Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan Ancelotti, "Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.

Ancelotti'nin rekorunu egale etti

Barcelona ve Bayern Münih ile UEFA Süper Kupa'yı kazanan Pep Guardiola, aynı başarıyı bu organizasyonda ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı.

Sevilla'yı yenerek bu kupayı 4. kez kazanma başarısını gösteren İspanyol teknik adam, Ancelotti'nin "Süper Kupa'yı en çok kazanan antrenör" rekorunu egale etti.

Kulüpler Dünya Kupası'nı en çok o kazandı

52 yaşındaki Guardiola, 2023 yılının beşinci ve son zaferini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadı.

Finalde Fluminense'yi mağlup ederek şampiyonluğa uzanan tecrübeli çalıştırıcı, Kulüpler Dünya Kupası'nı 3 farklı takımla kazanan ilk antrenör oldu.

Daha önce Barcelona (2009, 2011) ve Bayern Münih (2013) ile elde ettiği başarıyı tekrarlayan Guardiola, 4. kezle Kulüpler Dünya Kupası'nı en çok kazanan teknik adam olarak kayıtlara geçti.

- Üçüncü kez yıllı en az 5 kupayla kapattı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferiyle 2016'da göreve geldiği Manchester City'deki 16. kupasını kazanan Pep Guardiola, koleksiyonundaki kupa sayısını 37'ye yükseltti.

Seneyi 5 kupayla tamamlayan İspanyol antrenör, bu başarıyı iki farklı takımda yaşayan ilk teknik direktör olarak futbol tarihine geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Katalan temsilcisiyle 2011 yılında da aynı başarıyı tekrarlamaya yaklaşan Guardiola, söz konusu kupalardan sadece İspanya Kral Kupası'nı kaybederek seneyi 5 kupayla kapatmıştı.

Pep Guardiola'nın kariyeri boyunca kazandığı kupalar şöyle: