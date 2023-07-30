Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ilim insanlarından, Türk Tarih Kurumumuzun Bilim Kurulu Üyesi, Bakanlığımıza bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AA