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Zuhal Neccar’ ın “Retrosfektif” Sergisi

Niş Art Gallery’de Zuhal Neccar’ ın “Retrosfektif” adlı Solo Sergisi 23 Aralık Perşembe günü kalabalık sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Zuhal Neccar’ ın “Retrosfektif” Sergisi

Niş Art Gallery’de Zuhal Neccar’ ın “Retrosfektif” adlı Solo Sergisi 23 Aralık Perşembe günü kalabalık sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

26 Ocak 2020 Pazar 18:03
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Zuhal Neccar’ ın “Retrosfektif” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile beğeni alan sanatçının eserleri 1 Şubat Cumartesi gününe kadar Niş Art Gallery; Teşvikiye, Fırın Sokak Zino Apartmanı No: 11 /A’ da gezilebilir... 

Sanatçı eserlerine dair “Benim çalışmalarım Anadolu’ nun kültürel çeşitliliği ve renk zenginliğini yansıtır. Eserlerim, karamsarlık, ümitsizlik, hüzün ve çaresizlik duygularına karşıdır. Yüzlerim hayatı geri çağıran sevinçlerdir. Eserlerim, yaşam sevincini yansıtır ve geleceğe umutla bakar. İnsanlarım toprağın kucağında yaşayan sevgilerdir. Yüzlerim; hayatı geri çağıran sevinçlerdir. Eserlerim; Anadolu folklorünü yansıtan bir mozaiktir. İlham kaynağım; kadim Anadolu’ nun simgesel çeşitliliğidir”  dedi...

Zuhal Neccar 1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine girdi. Prof. Devrim Erbil ve Prof. Kemal İskender atölyelerinde öğrenimini sürdürdü. 1997 yılında Prof. Neş’e Erdok atölyesinden mezun oldu. Yapıtları sergilenmeye değer görüldü. 15 kişisel sergi açtı ve bir çok karma resim sergisine katıldı. Üretmiş olduğu birçok eseri kamu ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Çalışmalarını İstanbul’ daki atölyesinde sürdürmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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Zuhal NeccarRetrosfektifSergiönce Vatan
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