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ZIR ZIR KAŞINTI GERİ DÖNDÜ SERGİSİ AÇILDI

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:29
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ZIR ZIR KAŞINTI GERİ DÖNDÜ SERGİSİ AÇILDI

NEDRET HOTUN

Dorian Sarı’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Zır Zır Kaşıntı Geri Döndü’ 11 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında Öktem Aykut Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

15 yıldır yurt dışında bunun son 5 yılında da İsviçre’nin Basel şehrinde sanat pratiklerini gerçekleştiren Dorian Sarı Türkiye’deki ilk kişisel sergisini Öktem Aykut galeride açtı. Genç sanatçının sergisi kısaca ötekiyi ve ötekinin uğradığı yargılamaları anlatıyor.

Sanatçının kendisiyle özdeşleşen bir de sıradışı materyali var.  Sergi 13 Kasım’a dek görülebilir.   

Önce Vatan Gazetesi

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ZIR ZIR KAŞINTI GERİ DÖNDÜ SERGİSİ AÇILDI
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