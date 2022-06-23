”Zir-i Cin” 1 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak!

MANİSA

Yapımını HM Productions’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Emre Pala oturuyor. Korku ve gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Defne Çoban, Ogan Şenyolcu, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman Ömer Konakçı ve Mehmet Aydoğmuş gibi isimler yer alıyor.

Peki ”Zir-i Cin”in konusu ne?

Defne, işinde oldukça başarılı olan bir gazetecidir. Başarılı haberlere imza atan genç kadın, Malatya Film Festivali’ni takip etmek için ekip arkadaşları ile birlikte Malatya’ya gider. Festivalin sona ermesinin ardından dönüş yoluna girdiklerinde, yolda bir tabela Defne’nin ilgisini çeker. Tabelaya olan merakı Defne’yi küçük bir köye sürükler. Ekip ile birlikte köye giden Defne, burada anlam veremedikleri olaylarla karşı karşıya kalır. Giderek daha korkunç olaylara şahit olan Defne ve arkadaşları, içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolunu arar.

Haber - Hasret Dilek Delier