ZEKİYE DOĞAN'IN UMUDA YOLCULUK KİTABI ÇIKTI

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İSTANBUL -

Yazarımız kitabı hakkında; “Yaşam insana çok çeşitli yollar sunar. Doğru bildiği yolda inadına yürümektir aslolan. İnanmak, güvenmek, sevmek ve sabır göstermek güçlü kılar insanı. İşte o gücün kaynağı yürektir. Yürekse inancın, güvenin, sevginin, sevdanın, şefkatin ve vefanın yuvasıdır. İlk rüzgârda dağılıp gidecek gibi duran bir örümcek ağının nasıl güçlü olduğunu, o ağa bir sinek takıldığında görür insan. Kadınların, annelerin ve ulvi görevi için yola çıkmış tüm umut yolcularının, o örümcek ağı gibi ne kadar zarif ve güçlü olduklarını öğretir yaşam insanlara” diyor.

Ulvi Görevimde Umuda Yolculuk adlı kitabı hakkında sözlerine devam ediyor; “Bu kitapta, hayatın tüm zorluklarına ve toplumun tüm baskılarına rağmen kendi gücünün farkına varan bir kadının acı ama umut dolu hikâyesine tanık olacaksınız. Zorluklara karşı bütün gücüyle nasıl direndiğini göreceksiniz. En ulvi görev olan anneliğin, bir kadına nasıl güç kattığını ve bu güçle umuda yapılan yolculuğundan asla vazgeçmediğini okuyacaksınız. Bu kitabımda her kadının bir dünya olduğunu anlayacaksınız” diyor.

Yazarın yeni çıkan kitabıyla umuda yolcuğu yurtdışına başlıyor. Belçika’nın başkenti Bruxel’de Bruxellse Korner’ın sahibi Kadir Duran tarafından 11.12.2019’de söyleşi ve imza günü etkinliğine davet edildi. Yazar; “Anavatana döndüğümde ülkemin en ücra köşesine kadar giderek söyleşiler yapmak ülkemin her kesimden insanlarıyla bildiklerimi paylaşmak bilmediklerimi de öğrenmek istiyorum. Tabii bu esnada bana gelecek olan her daveti değerlendirmek istiyorum” diyor.