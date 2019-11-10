ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN

Çocukluğunun yansımasıdır nereye giderse gitsin okyanusun kalbinde yüzmeyi öğrenir diyen Bilge Tekin aynı zamanda Seymer de Hintli bindallı giydi klasik mobilya da çocukların sempatisini kazandı
Yonca mobilya ve klasik mobilya da Suriye ve Araplarla dış ticaret üzerine bölge ihracı yapmıştır
Müteahhit kesimlerine yönelik Green Park ta insanların evlilik organizasyon olarak evliliğe yönelik renkli kişiliğe göre güzel övgü ve güveni kazanarak insanlara yararlı olup dış görünüş sempatik tavırlarıyla insanlara farkındalık etkisi yarattı
Tanrıverdi Fidancılık ta kunkuat fidanı şeker hastalığını düşürme etkisiyle insanlara yararlı olmuştur
Mayer hambeles portakal ve limon çiçeği gibi ürünler çok ilgi gördü
Ve halkla ilişkiler ve tanıtım da ön kapak olarak temsil etti
BİLGELİ İNSAN '' ŞAİR ''
Bilge Tekin aynı zamanda şair
Şiirleriyle gönüllere ve yüreklere hitap etmiştir
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Haber: Nihat İlikcioğlu
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