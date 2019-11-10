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ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
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ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN

Bölge ülkelerine ihraç ve iç piyasada tanınmış markası vizyonu en yüksek zirveye taşıyarak tanıtımıyla Çocuk Konsepti yapıp insanların sempatisini kazanan fidancılığın önde gelen ismi Tanrıverdi fidancılıkta Bilge Tekin zarafeti ile ürünler kadar büyüledi

ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN

Bölge ülkelerine ihraç ve iç piyasada tanınmış markası vizyonu en yüksek zirveye taşıyarak tanıtımıyla Çocuk Konsepti yapıp insanların sempatisini kazanan fidancılığın önde gelen ismi Tanrıverdi fidancılıkta Bilge Tekin zarafeti ile ürünler kadar büyüledi

10 Kasım 2019 Pazar 13:45
31 Okunma
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN


Çocukluğunun yansımasıdır nereye giderse gitsin okyanusun kalbinde yüzmeyi öğrenir diyen Bilge Tekin aynı zamanda Seymer de Hintli bindallı giydi klasik mobilya da çocukların sempatisini kazandı

Yonca mobilya ve klasik mobilya da Suriye ve Araplarla dış ticaret üzerine bölge ihracı yapmıştır

Müteahhit kesimlerine yönelik Green Park ta insanların evlilik organizasyon olarak evliliğe yönelik renkli kişiliğe göre güzel övgü ve güveni kazanarak insanlara yararlı olup dış görünüş sempatik tavırlarıyla insanlara farkındalık etkisi yarattı

Tanrıverdi Fidancılık ta kunkuat fidanı şeker hastalığını düşürme etkisiyle insanlara yararlı olmuştur

Mayer hambeles portakal ve limon çiçeği gibi ürünler çok ilgi gördü

 Ve halkla ilişkiler ve tanıtım da ön kapak olarak temsil etti
 

 BİLGELİ İNSAN '' ŞAİR '' 

Bilge Tekin aynı zamanda şair

Şiirleriyle gönüllere ve yüreklere hitap etmiştir

Önce Vatan Gazetesi

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.11.2019 05:52
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