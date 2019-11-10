ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN



Çocukluğunun yansımasıdır nereye giderse gitsin okyanusun kalbinde yüzmeyi öğrenir diyen Bilge Tekin aynı zamanda Seymer de Hintli bindallı giydi klasik mobilya da çocukların sempatisini kazandı



Yonca mobilya ve klasik mobilya da Suriye ve Araplarla dış ticaret üzerine bölge ihracı yapmıştır



Müteahhit kesimlerine yönelik Green Park ta insanların evlilik organizasyon olarak evliliğe yönelik renkli kişiliğe göre güzel övgü ve güveni kazanarak insanlara yararlı olup dış görünüş sempatik tavırlarıyla insanlara farkındalık etkisi yarattı



Tanrıverdi Fidancılık ta kunkuat fidanı şeker hastalığını düşürme etkisiyle insanlara yararlı olmuştur



Mayer hambeles portakal ve limon çiçeği gibi ürünler çok ilgi gördü



Ve halkla ilişkiler ve tanıtım da ön kapak olarak temsil etti



BİLGELİ İNSAN '' ŞAİR ''

Bilge Tekin aynı zamanda şair



Şiirleriyle gönüllere ve yüreklere hitap etmiştir

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Haber: Nihat İlikcioğlu

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