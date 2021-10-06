ZAİM GÜVENÇ ‘BAŞKASI OLMA KENDİN OL’

NEDRET HOTUN



Haz isimli yeni şarkısı ile müzikseverlerden tam not alan Sanatçı Zaim Güvenç sanatla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Müzik piyasası bağımsız ve olduğu gibi görünen isimleri kabul etmek noktasında çeşitli engeller çıkarıyor" diyen Sanatçı Zaim Güvenç, "Sonuçta bu bir sektör. Tüm sektörlerde olduğu gibi belli kurallar var. Bu kurallar zaman içinde ortaya konuyor. Unutulansa müziğin bir duygu işi olduğu. Müzik içinden gelen nehrin başka insanlara doğru akması gibi bir şey. Tarkan’ın şarkısında söylediği gibi ‘başkası olmayıp kendin olduğunda’ kitle seni fark ediyor. Kendin olabilmek müzikte çok önemli" diye konuştu.

"Hem tiyatro hem de sinema benim müzisyen, yorumcu yanımı tetikliyor" görüşünü dillendiren Güvenç, "Oyunculuğun müzik yolculuğumu beslediğini düşünüyorum. Oyunculuk sayesinde iyi yontulmuş bir heykel gibi müzikteki emeklerimi ortaya koyabiliyorum. Tüm sanatlar birbirini besliyor. Birini diğerinden ayırabilmek mümkün değil" dedi.