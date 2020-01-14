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ZAFER ÖZASLAN'IN İLK KLİP HEYECANI 

Yaptığı çalışmalarla Avrupa ülkelerinde adından sıkça söz ettiren piyanist Zafer Özaslan'ın enstrümantal klibi 'Sadness Sonata' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ZAFER ÖZASLAN'IN İLK KLİP HEYECANI 

Yaptığı çalışmalarla Avrupa ülkelerinde adından sıkça söz ettiren piyanist Zafer Özaslan'ın enstrümantal klibi 'Sadness Sonata' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

14 Ocak 2020 Salı 11:39
11 Okunma
ZAFER ÖZASLAN'IN İLK KLİP HEYECANI 

İSTANBUL- Müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan 'Sadness Sonata'nın klip için Şaban Karabeli yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Zafer Özaslan, eserine tüm dünyaya ulaşması için 'Sadness Sonata' adını verdiğini söyledi.

Konserlerinde dünyaca ünlü müzisyenlerin sunmak yerine, kendisine ait eserleri dinleyicilerle buluşturmayı tercih eden Zafer Özaslan, Almanya, Belçika, Polonya, Rusya gibi ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip.  

İlk klibini dinleyicilerle paylaşmanın heyecanını yaşayan Zafer Özaslan, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Titiz bir çalışma sonucu klibimizi dinleyiciyle buluşturduk. Kısa sürede çok beğenildi. 2020 yılında büyük sürprizlerle geliyorum. Avrupa ülkelerinde sıkça konserler veriyorum. Klasik eserlerden çok kendimize ait eserleri onlara sunmak beni çok mutlu ediyor" sözleriyle duygularını dile getirdi. 

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zafer özaslanSadness SonataHaber: Elif Hayvalı
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