Zafer için şarkı yaptılar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

‘AZERBEYCAN TÜRK ORDUSU’ ADLI ESER İLE BEĞENİ TOPLADILAR

ZAFER İÇİN ŞARKI YAPTILAR

Dağlık Karabağ’daki işgal altındaki Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarılması sonrasında elde edilen zafer büyük coşkuyla kutlanılmaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Türk ordusunun tek yumruk olarak kazandığı zaferin ardından sözlerini İlgar Nehremli’ye ait olan “Azerbaycan Türk Ordusu” adlı şarkısını son dönemin parlayan sanatçılarından biri olan Ayten Nur ve aranjör Milad birlikte seslendirdiler.

“Azerbaycan Türk Ordusu adlı parçanın Dağlık Karabağ’daki son işgal altındaki toprakların alınmasının ardından hazırlanan bir video klipin aynı gün yayına girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran çalışma hakkında başarılı sanatçılar Ayten Nur ve Milad “Böyle bir eseri seslendirmiş olmak bizler için büyük gururdur. Seslendirdiğimiz eser kısa sürede hak ettiği yeri buldu. Özellikle eserimizi dinleyen Azeri kardeşlerimizden yüzlerce tebrik ve teşekkür mesajları aldık” dediler.