YUNUS EMRE’NİN YENİ DİVANI BULUNDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Vatikan Kütüphanesi ‘Türk El Yazmaları’ digital koleksiyonlarını bir süre önce internet üzerinden paylaşırken bu konuda araştırmalar yapan Doç. Dr. Himmet Büke Yunus Emre’ye ait olduğu değerlendirilen ve içinde 200’e yakın şiirin yer aldığı yeni bir divan tespit etti. Büke gelişmeyi Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni çevrimiçi toplantısında paylaşarak bulunan divanın 2 kitap haline getirilerek 2 ay içinde piyasaya çıkarılacağını müjdeledi.