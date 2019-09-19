YUNUS EMRE, KULA EMRE DE ANILDI

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MANİSA - Kula Belediyesi ve Kula Yunus Emre’yi Tanıtma ve Kültür Derneği işbirliğiyle Kula’nın Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi’nde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yunus Emre’yi Anma ve Anlama Programı düzenlendi.

17.’si gerçekleştirilen etkinliğe; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür V. Mustafa Yıldırım, Kula Yunus Emre’yi Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Faik Şentürk, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Tarihçi-Yazar Naci Yengin katıldı.

Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre’nin kabrinin ziyaretinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Kamil Kırkız tarafından edilen dua ile devam etti. Tarihçi Yazar Naci Yangin’in ‘Yunus Emre’nin İzinde’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tarihçi-Yazar Naci Yengin Yunus Emre ve Tabduk Emre’nin her geçen gün daha net olarak ortaya çıkan bilgi ve belgeler ışığında Emre Köyünde olma ihtimallerinin güçlü olduğunu belgelerle ortay koydu.

Binlerce izleyicinin katıldığı programda Naci Yengin Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre ile birlikte anılması gerektiğini, Tapduk Emre’nin mezarı ve türbesi neredeyse Yunus Emre’nin de mezarının orada aranması gerektiğinin altını çizdi. Emre köyünde bulunan tarihi, mimari kayıtlar ve Osmanlı belgelerinden yola çıkarak yapılan araştırmalar Taduk Emre ve Yunus Emre’ye ait olduğu ileri sürülen değişik mezar ya da makamların birçoğunun sonradan oluşturulduğunu; başka Yunus’lara ait olan mezarların zamanla Yunus Emer’ye atfedildiğini buna en güzel örneğin Eskişehir-Sarıköy olduğu ifade etti.

Yunus Emre’nin Emre köyünde olma ihtimalinin göz ardı edemeyeceklerini bu konuda daha ciddi çalışmalara ihtyaç duyulduğunu, bilimsel olarak yapılacak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yengin Emre Köyünde yatan Tabduk Emre ve Yunus Emre ile ilgili belgeseller, hikâyeler, romanlar, bilimsel çalışmalarla desteklenen eserler sayesinde daha olarak ortaya çıkarılabileceğini anlattı.

Yunus Emre’nin diğer bölgelerde olduğu gibi Emre Köyünde de gereken önemin verilmesi gerektiğini, Yunus Emre ile ilgili ortak çalıştay, festival ve sanatsal etkinliklerle Yunus Emre düşüncesinin gönüllerdeki yerinin da güçleneceği ortaya konuldu.

Programda sunulan Manisa Hoş Sada İlahi Grubu’nun okuduğu ilahiler ve semah ekibi vatandaşları mest etti.

Anadolu insanının, sevginin ve hoşgörünün ete kemiğe bürünmüş hali olan Yunus Emre'yi Kula’da anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakam Kemal Duru, programda yaptığı konuşmada, “Yûnus'un mezarı toprakta değil, gönüllerdedir. Yunus Emre’yi tanıtmak, anlatmak ve gönüllerde yaşatmak maksadıyla düzenlenen bu anma programını önemsiyor, her yıl daha kapsamlı bir şekilde daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Yunus Emre’yi anma programının 17.’sini düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, birliğin ve barışın timsali olan Yunus Emre’yi bugün binlerce vatandaşımız ile anmak, O’nun çizgisini yol edinmek bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Ülkemizin, dünyanın, tüm insanlığın birlik ve beraberliğe, barışa, dostluğa ve sevgiye ihtiyacı var. Yunus Emre’nin gönül ikliminde, ger daim gönüllerde olmak durumundayız.” dedi.

Program, vatandaşlara yemek ikramı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Semazen gösterileri yapıldı. Yunus Emre’nin hayatından ve özlü sözlerinden de bahsedilen programa katılanlar her yıl Yunus Emre’yi anmak için Kula’ya geldikleri ve memnun kaldıklarını söylediler.