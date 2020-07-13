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Yönetmen Korkman, ameliyat oldu

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13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:15
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Yönetmen Korkman, ameliyat oldu

HABİB BABAR / İSTANBUL

Türk Sineması’nın usta isimlerinden Ömer Korkmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi.

Bugüne kadar birçok filmin yönetmenliğini yapan ve oynayam Türk Sineması’nın emektarlarından Ömer Korkmaz, tedavi ördüğü Sultangazi Haseki Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi. Korkmaz’ın ameliyatını yapan Doç. Dr. Fatih Mehmet Akbulut, ünlü yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çok zorlu bir operasyon gerçekleştirdik. Ömer bey’in sağlık durumu gayet iyi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer KorkmazDoç. Dr. Fatih Mehmet AkbulutSultangazi Haseki Araştırma Hastanesi
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