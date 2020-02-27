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Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere'de düzenlenen Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülü Fransız fotoğrafçı 'Donmuş Mobil Ev' fotoğrafıyla Greg Lecoeur'un oldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:12
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Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödüllerine 500 fotoğrafçı 5 bin 500'den fazla fotoğraf ile katıldı ve birden fazla kategoride yarıştı. Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülü, Antarktika'da çektiği ve fok balıklarını bir buzulun etrafında görüntülediği 'Donmuş Mobil Ev' fotoğrafıyla Greg Lecoeur'un oldu. Ödüllerin temeli 1965 yılında İngiltere'de Brighton Su Altı Film Festivali'ne dayanmaktadır. 2015 yılından itibaren gelişme gösteren Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülleri günümüzde teknik ve görsel kategorilerde ödüller vermektedir.

DHA

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Yılın Su Altı Fotoğrafçısıödül
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