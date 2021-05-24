“Yıldızlar Geçidi Ulusal Bayramlar -2 Sergisi Marki Sanat Galerisi’nde

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Organizasyonunu Ressam Feriha Gökçen Özsarıkamış’ın yaptığı sergide 92 eser yer almakta.

“BU SERGİLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Amaçlarının, “sanatçıların önünü açabilmek, onları aydınlığa çıkartmak, el ele vermek” olduğunu söyleyen Feriha Gökçen Özsarıkamış, “Sanat bütünleşmektir, sanat ayrışmak değil. Önemli olan birbirimizi destekleyelim, kösteklemeyelim. Güzel yerlere varmak istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu güzel sergileri açmak istiyoruz ve ulusal bayramlar bizim her şeyimiz. 29 Ekim’de Ankara’dayız. 30 Ağustos, 23 Nisan kısıtlama olmadığı sürece bu sergilere devam edeceğiz” dedi.

Sergiye Çatalca ilçesinden katılan Kırımlı Tülin Sezer, sergideki eserini 1943'te sürgüne gönderilen Kırımlılar anısına yaptığını söyledi. Sezer, eserinin gelirini Kırım’dan İstanbul’a gelmiş olan bir soydaşına bağışlamak istediğini belirtti.

Sergi; 1 Haziran 2021 tarihine kadar Nişantaşı, Zafer Sokak No: 40 adresindeki Marki Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.