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“YILDIZLAR GEÇİDİ - 3” Sergisi

Marki Sanat Galerisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, 23 - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, 100 sanatçının yer aldığı “Yıldızlar Geçidi - 3” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

26 Nisan 2022 Salı 15:54
“YILDIZLAR GEÇİDİ - 3” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergide Eserleri Olan Sanatçılardan: Ayşe Ümit Hatipoğlu, Zuhal Özken Dükkancık ve Asiye Alev...

İnsanların ayrıştığı bir dünyada sergiyle onları buluşturmak istediklerini dile getiren;  Küratör Feriha Özçen Özsarıkamış “Yıldızlar Geçidi -3” adlı açmış olduğu sergisiyle farklı tür, yaş ve düşüncelerden sanatçıların eserlerinin yer almasının mutluluk verici olduğunu belirtti...

Sergi; Marki Sanat Galerisi’nde 30 Nisan 2022 tarihine kadar Zafer Sk. No: 40 Valikonağı – Nişantaşı/İstanbul adresinde gezilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Marki Sanat Galerisi
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