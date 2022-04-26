“YILDIZLAR GEÇİDİ - 3” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergide Eserleri Olan Sanatçılardan: Ayşe Ümit Hatipoğlu, Zuhal Özken Dükkancık ve Asiye Alev...

İnsanların ayrıştığı bir dünyada sergiyle onları buluşturmak istediklerini dile getiren; Küratör Feriha Özçen Özsarıkamış “Yıldızlar Geçidi -3” adlı açmış olduğu sergisiyle farklı tür, yaş ve düşüncelerden sanatçıların eserlerinin yer almasının mutluluk verici olduğunu belirtti...

Sergi; Marki Sanat Galerisi’nde 30 Nisan 2022 tarihine kadar Zafer Sk. No: 40 Valikonağı – Nişantaşı/İstanbul adresinde gezilebilir.