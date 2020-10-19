YILDIZ KENTER TİYATROSU YAŞAYACAK

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in tiyatroseverlere bıraktığı kıymetli mirası Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasına karar verildi. Oy birliği ile alınan bu kararla Yıldız Kenter Tiyatrosu artık İstanbul Büyükşehir Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Yıldız Kenter Tiyatrosu 1968 yılında Yıldız ve Müşfik Kenter kardeşler tarafından kuruldu. Yarım asrı geçen sürede birçok değerli isim yetiştirdi. İstanbul’un kültür ve sanat hayatının simge yapılarından biri haline geldi. Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosunun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasına karar verildi.

Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun yaşatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 4 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazı yazarak işlemleri başlatmıştı. Yazıda 1968 yılında Kenter kardeşler tarafından kurulan Kenter Tiyatrosu’nun yarım asra aşkın sürede çok sayıda değerli isim yetiştirdiği, tarihsel özellikleri, sanatsal niteliği ve özellikle kurucularının tiyatronun duayenleri arasında yer alması bakımından İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapılmıştı.

Temmuz ayı oturumlarında da gündeme gelen ancak teknik sıkıntılar bulunduğu gerekçesiyle son anda geri çekilen rapor 15 Ekim tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Karar bu kez oybirliği ile kabul edildi.

Yıldız Kenter Tiyatrosu bu kararla artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Tiyatromuzun ustası Yıldız Kenter’in vasiyetine sahip çıkılarak ‘Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun yaşayacak olması kararını güzel bir haber olarak sizlerle paylaşıyoruz.