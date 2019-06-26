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Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor

Gaziantep'te 400 yıldır geleneksel el sanatları arasında yer alan Antep bakır el işlemeciliği ile her yıl yaklaşık 500 ton bakır, yöreye ve Türk kültürüne özel motiflerle işlenerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor

Gaziantep'te 400 yıldır geleneksel el sanatları arasında yer alan Antep bakır el işlemeciliği ile her yıl yaklaşık 500 ton bakır, yöreye ve Türk kültürüne özel motiflerle işlenerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
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Yılda 500 ton bakır işlenerek ülke ve kent ekonomisine kazandırılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te coğrafi işaret tescilli geleneksel bakır el işlemeciliği ile ülke ve kent ekonomisine katkıda bulunuluyor. Kültür ve gastronomi turizmi için kente gelen yüzbinlerce turistin ilk durağı 400 yılı aşkın süre önce kurulan tarihi Bakırcılar Çarşısı oluyor. Bakırcılar Çarşısı’ndaki ustaların el emeği göz nuruyla, bin bir zahmetle ürettiği bakır işlemeler turistlerin beğenisini topluyor. Fiyatları boyut ve gördüğü işleme göre değişiklik gösteren bakır eşyalar turistlerle beraber dünyanın birçok yerine gidiyor. Yılda yaklaşık 500 ton bakır işlenen kentte eskiden 400 imalatçı varken şu anda yaklaşık 15 işyerinde imalat yapılıyor.

'YILLIK KAPASİTEYİ 5 BİN TONA ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, bakır işlemeciliği denince akla gelen ilk şehrin Gaziantep olduğunu ifade ederek şunları dedi: "Türkiye’nin birçok ilinde bakır işlemeciliği yapılıyor ama biz Gaziantep olarak bakır işlemeciliğinin patentini aldık. Bizim kentte 15 civarı imalatçımız kaldı. Bu insanlarımız da dünyaya ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorlar. Yıllık 500 tona yakın bakır işleniyor. Bizim bunun kapasitesini 5 bin tona çıkarmamız lazım. Önceden 400 imalatçımız vardı. Şu an 15 tane kaldı. Bizim kent olarak bu sayıyı çoğaltıp daha çok bakır işleyerek dünyaya duyurmamız lazım. Ürünlerin yüzde 90’ını yerli ve yabancı turistlere satıyoruz. Bugün dünyada devlet başkanlarının neredeyse yüzde 90’ının odasında bizim işlediğimiz ürünler başköşede duruyor. İşlediğimiz ürünlerin üzerinde Osmanlı, Selçuklu ve Hitit motifleri var. Biz hem tarihimizi canlandırıyoruz hem de bakırcılık yapıyoruz. Uzmanlarımız zaten bakırın sağlıklı olduğuna dair demeçler veriyorlar. Bizler de yıllarca zaten bunu savunduk."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKent EkonomisiBakır
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