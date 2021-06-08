YİĞİT ÖZŞENER’DEN YENİ BİR PODCAST SERİSİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yayımladığı “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporundan yola çıkan podcast serisinde Yiğit Özşener, her hafta sinemadan edebiyata, tiyatrodan dijital sanata farklı alanlardan konuklarıyla gezegenimizin geleceği üzerine sohbet ediyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), oyuncu Yiğit Özşener’in ev sahipliğinde “Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?” başlıklı yeni bir podcast serisine başlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında şubat ayında yayımlanan Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat raporundan yola çıkan seri, ekolojik krizin sebep ve sonuçlarına kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle yeni açılardan bakmayı amaçlıyor.

Yiğit Özşener, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları ekibiyle birlikte hazırladığı bu podcast serisinin her bölümünde, anlattıkları hikâyelerle kalbimize dokunan, hislerimizi etkileyen, kendimize farklı bir gözle bakmamızı sağlayan kültür-sanat dünyasından isimlerle buluşuyor. Yaratıcı endüstrilerin, ekolojik krize karşı dünyalıları harekete geçirmek için olağanüstü bir potansiyele sahip olduğu fikrinden hareket eden seride Yiğit Özşener, her hafta bir konuğuyla, sinemadan edebiyata, tiyatrodan iklim hareketine uzanan başlıklarda, gezegenimizin geleceği üzerine sohbet ediyor.

Serinin haziran ayında yayımlanacak ilk dört bölümünün konukları, İKSV’nin "Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat" raporunun yazarı Hande Paker, DOT Tiyatro’nun kurucuları Özlem Daltaban ve Murat Daltaban, yazar Buket Uzuner ile yönetmen Zeynep Dadak. Temmuz ayında yayımlanacak bölümlerde ise Yiğit Özşener ve konukları ekolojik dönüşümü mimari, müzik, dijital sanatlar gibi çeşitli alanların perspektifinden ele alacak.