Yeşim Kale Art Gallery - Kar Fırtınasında Bahar Çiçekleri

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yeni yılda eserlerini sergileyen sanatçı, atölyesi’nde farklı konseptleri ile sanatseverleri biraraya getiriyor.

Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakiltesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri,radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’nın pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi.

“Kar Fırtınası Bahar Çiçekleri” adlı sergi; Yeşim Kale Art Gallery’de 28 Şubat 2022 tarihine kadar Kuzguncuk Mahallesi, Tahtalı Bostan Sokak, No:1 D:2 Üsküdar / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.