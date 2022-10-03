Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.290,86
ALTIN
994,26
DOLAR
18,57
STERLİN
20,87
EURO
18,19
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşim Kale Art Gallery - “İnsandaki Kainat”

Yeşim Kale Art Gallery, 01 Ekim - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında, “İnsandaki Kainat” adlı 6. Solo Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor.

03 Ekim 2022 Pazartesi 13:13
Yeşim Kale Art Gallery - “İnsandaki Kainat”

HABER: ZAMBAK KARABAY

Kelimeler, yazarların dilidir. Renkler, ressamların... Notalar, bestecilerin dilidir. Hepsi de sanattır ve bir bütündür. Yazmayı ve kelimeleri çok seven Yeşim Kale, bu sergisinde, renklerin yazdığı hikayeleri paylaşıyor. Her renk, bir kelimeye; renklerden ortaya çıkan her figür bir kurgu hikayeye dönüşüyor. Birbirinden bağımsız hikayeler, benzer renklere rağmen özgün resimler oluşturuyor. Sanatın, duyu organlarına, oradan da beyin ve kalbe hitap etmesi çok mühim... Soyut resimler, o resme bakanların görmek istediği oluşumları ve duyguları anlatır. Önemli olan, yazarın ne hissettiği değil, ne hissettirdiğidir. Bu hikayeleri renkler yazdı, izleyiciler okuyacak ve yorumlayacak.



Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri, radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’in pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi. Sanat ve tasarım konusunda çalışmayı çok seven Yeşim Kale “özgün sanat” niyetiyle sanat deneyimine başladı. İlk Fuar deneyimini 4 Kasım 2021’de IAAF İstanbul Antika ve Sanat Fuarı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2022 de Art Ankara Fuarına da katıldı. 21 Aralık 2021’de Kuzguncuk’ta kendi atölyesini ve galerisini açtı. O tarihten beri, eserlerini Solo olarak sergilemektedir.

Sanatçının “İnsandaki Kainat” adlı 6. kişisel sergisi; Yeşim Kale Art Gallery’de 10 Ekim 2022 tarihine kadar Kuzguncuk Mahallesi, Tahtalı Bostan Sokak, No:1 D:2 Üsküdar / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Lina Ayşim

 


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeşim KaleYeşim Kale Art Gallery
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"
"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu
Altın Portakal'da ilk film gösterimi 'Bir Umut'
Altın Portakal'da ilk film gösterimi 'Bir Umut'
Atilla Çilingir’in yeni kitabı çıktı
Atilla Çilingir’in yeni kitabı çıktı
Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet
Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ceren Özdemir Sanat Fonu Bağış Sergisi düzenledi
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ceren Özdemir Sanat Fonu Bağış Sergisi düzenledi
Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin yüzde 80'i ücretsiz
Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin yüzde 80'i ücretsiz
Tarihi kitabe ana vatanına geri döndü
Tarihi kitabe ana vatanına geri döndü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول