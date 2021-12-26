Yeşim Kale Art Gallery - Bahar Dalları

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Yeni yılda yeni bir mekan heyecanı ile eserlerini sergileyen sanatçı, atölyesi’nde farklı konseptleri ile sanatseverleri biraraya getiriyor. Sanatseverlikten, sanatçılığa giden yolda, ilk adımı atmanın onuru ile sanatçı “İnsanlar başıboş bırakılmaz.

Onları yönlendirecek, motive edecek, huzur verecek, kendilerinin düşünmediğini düşünecek ve düşündürtecek liderlere veya kanaat önderlerine ihtiyaç duyarlar” diyor...



“Bahar Dalları” adlı sergi; Yeşim Kale Art Gallery’de Şubat 2022 tarihine kadar Kuzguncuk Mahallesi, Tahtalı Bostan Sokak, No:1 D:2 Üsküdar / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.