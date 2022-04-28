"Yenikapı'ya yeni port için çalışmalar başladı"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi olduğu belirtilen Costa Venezia'yı gezdi. Bakan Ersoy, "Yeni Port için yer belli ulaştırma bakanlığımız çalışıyor. Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır. Biz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız" dedi.



Bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi olduğu belirtilen, 'Costa Venezia' Galataport İstanbul'a yanaştı. 64 metre yüksekliğinde, 5 bin 100 yolcu kapasiteli gemi, 6 gün boyunca İstanbul'u ana liman olarak kullanacak ve yolcularını aldıktan sonra denize açılacak.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Costa Venezia'yı ziyaret etti. Geminin içini gezen Bakan Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Gemiyi gezdikten sonra basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, bu sene hedefledikleri turist sayısını açıkladı. Bakan Ersoy, Yenikapı'da yeni bir port için de çalışmaların başladığını açıkladı.





"GALATAPORT'A BU YAZ 200 KRUİSE GEMİSİ REZERVASYON YAPTIRDI"



Ersoy konuşmasında, "İstanbul'un yıllar sonra kruise gemileri için tekrar homeport yani gelişlerin ve çıkışların olduğu homeport olması gerekiyordu. Bu bağlamda İstanbul çok şanslı. Niye şanslı, çünkü homeport olmak için gerekli olan bütün özellikleri İstanbul'da. Michelin, İstanbul'u radarına aldı. 11 Ekim'e kadar İstanbul genelindeki restoranların tespitini yapıp, michelin yıldızların dağıtımını gerçekleştirecek. Yani İstanbul hem alışveriş noktası olsun, hem gastronomi olsun, hem tarihi ve doğal güzellikleri olsun, hem havalimanı altyapısı olsun, 130'dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları ve havalimanı ile şehir merkezlerinin bağlantısını sağlayan metro altyapıları olsun bütün eksikliklerini tamamlamış oldu. Bunun da meyvelerini hızlı bir şekilde topluyoruz. Şimdi homeporta geri dönecek olursak; Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı kruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul'a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere kruise turlarına başlayacak. İlk etapta 25 tur planlanıyor. Kışa kadar bu turlar devam edecek. Kıştan sonra Akdeniz üzerinde Mısır'a kadar uzanan bir program gerçekleştirecekler. Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200'ü geçmiş rezervasyon var. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir Port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. yeni bir Port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla kruise müşterisi alan hatta Avrupa'daki sayılı kruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz" dedi.





"YENİKAPI'YA YENİ PORT İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"



Bu yıl için hedeflenen turist sayısının 42 milyon olduğuna ve bu hedeften sapmayacaklarına değinen Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz. Tabi sonrasında Karadeniz'de çıkan savaş sonucu da bir kısıtlama olur mu engel olur mu diye endişeler var ama ben bakanlık olarak daha önce de açıkladım şimdi de açıklıyorum. Biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Turizim Geliştirme Ajansımızla birlikte demin de belirttiğim gibi çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Alternatif pazarlarda özellikle batı pazarlarında ve Orta Doğu pazarlarında geçen seneye kıyasla çok ciddi artışlar var. inşallah sektör ve devlet el ele vererek yılın başında açıkladığımız rakamı ulaştıracağız ve rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni Port için yer belli ulaştırma bakanlığımız çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır. Bu yıl ki 200 kruise gemisi Galataport için geçerli. Biliyorsunuz Kuşadası Çeşme'ye gelen kruiselar da var. Antalya'da yanaşanlar var. Galataport şu anda iki yüzden fazla rezervasyon aldı" ifadelerini kullandı.





"ÖNCELİĞİMİZ SAVAŞIN BİTMESİ"



Rusya'dan gelecek olan turistlerle ilgili de konuşan Bakan Ersoy, önceliğin savaşın bitirilmesi olduğunu turizmin ondan sonra geldiğine değinerek, "Biliyorsunuz Rusya'da şu an savaş var. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve barış sürecini hızlı bir şekilde temin edilmesi. Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Dünyada en çok gayret eden ülke biziz. Bizim şu anda önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Turizm zaten onun dışında oluşacaktır ama ben tekrar ediyorum bizim 42 milyon turist hedefimize en ufak bir sapma yok" diye konuştu.