YENİ DÜNYANIN GERÇEKLERİ: ADIMLARIMIZ BİZİ NEREYE GETİRDİ?

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Fizikçi ve yazar Serol Aksel, ilk olarak uzun yıllar önce kurgu ve yazılımını kendisinin yaptığı zekâ oyunları Matarna ve Serax’ı kitap olarak yayımlamış, 2019 yılında ise Yeni Dünyanın Açmazları adlı kitabı ile yazarlığa adım atmıştı. Kitabında, bir fizikçi olarak uzun zaman yakından ilgilenme gereği duymadığı felsefe ile kırklı yaşlarında tanışmasının ardından bu tanışmanın onda yarattığı etkiyle kaleme aldığı yazılarına yer vermişti. Böylece “gerçekliğe açılan birer pencere” olarak nitelediği yazıları ile okuyucularında yeni ufuklar açabilme ümidi taşıyordu.

Yazar, şimdi de Günçe Yayınevi’nden çıkan son kitabı Yeni Dünyanın Gerçekleri ile okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor. Serol Aksel yeni kitabını, “Tarihsel bir perspektifle evrimsel süreçte geldiğimiz bu aşamanın basit bir çözümlemesi olarak bakabilirsiniz,” sözleriyle anlatıyor. Yeni Dünyanın Gerçekleri’nde, Aydınlanma Çağı ile yaşantımızda meydana gelen değişimler üzerine tespitler yaparken bu değişimlerin öncülü sayılabilecek ayak izlerimizi geriye doğru takip ediyor. Toplamda 3 bölüm ve 27 yazıdan oluşan kitabını, içinde bulunduğumuz dünyanın açmazlarını tanımlamaya yönelik bir çaba olarak okurlarına sunuyor.

Yaşadığımız bu çağın tüketim alışkanlıklarımızdan yaşam tarzımıza, iletişim şeklimizden ilişkilerimize varıncaya dek kendini tüm yönleriyle önceki çağlardan bu kadar farklı şekilde var etmesini ve yaşantımızın nasıl bu noktaya geldiğini ele alıyor Serol Aksel. Orta Çağın karanlığından çıkıp günümüz yaşantısına ulaşmamızı sağlayan Aydınlanma ile neleri kazandık ya da kaybettik? Şu an yaşadığımız hayatlardan mutlu muyuz? Kazandığımızı sandığımız şeyler aslında kaybımız olabilir mi? Yeni Dünyanın Gerçekleri, “yeni dünyaya” farklı bir yorum getirirken okurları ufuk açıcı bir okuma deneyimine davet ediyor.

Yeni Dünyanın Gerçekleri

Serol Aksel

232 sayfa, Felsefe/İnceleme, Günçe Yayınevi- gunceyayinevi.com

Ayrıntılı bilgi için iletişim:

Simay Uygur 0554 441 41 56/ ofis: 0212 441 0900

Arka kapak:

Gerçeklerle inancınız çeliştiğinde önünüzde iki yol vardır. Ya inancınızı gözden geçirir gerçeğe uyarlarsınız ya da gerçeği görmezden gelir inandığınız gibi yaşamaya devam edersiniz. Bu çatışmada çoğu zaman inanç galip gelir. Çünkü insan neye inanıyorsa odur.

İnandıklarımızla var olur, onlarla yaşama tutunuruz. Gerçeği kabullenmek oluşturduğumuz bu kalıbı yıkmaktan çok daha zordur. Buna karşın gerçeklerle hiç ilgilenmemek çıkış için başka bir yoldur. Neredeyse Orta Çağın sonuna kadar olan da budur. Merak çağına kadar insanlık bireysel çabalar dışında gerçeklerle çok fazla ilgilenmedi. Bunun en önemli nedeni evrende kendini konumlandırdığı yere ait sorulara en iyi cevabı inançlarının vermiş olmasıydı. İnsan var oluşunun bir nedeni olmalıydı. Bu şekilde çok da mutluydu aslında ama hikâye böyle devam etmedi. Orta Çağın sonundan itibaren merak duygusu ağır basan insan her şeyi ama her şeyi sorgulamaya başladı. Nihayetinde XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yaşanan aydınlanma ile insan, evrenin merkezine konumlandırılırken akıl-inanç dengesindeki ibre önemli ölçüde akıldan yana kaydı. Bu değişim sonucu insan gerçeğe daha çok yaklaşırken inançlarının ona sağladığı huzuru da büyük ölçüde kaybetti. Bu geçiş pek kolay olmadı. İnanç dünyası ile bilim dünyasını bir yerde buluşturma çabalarının yanında aydınlanma değerlerini tümüyle reddedenler de oldu.

Elinizdeki kitap Yeni Dünyanın Gerçekleri’nde temel konular üzerinden Aydınlanma öncesi ve sonrası bir fotoğraf çekilerek çözümleme yapılmıştır. Kitabın asıl amacı Aydınlanma değerlerinin yeni dünya düzeninde nasıl yozlaştırıldığını ortaya koymaktır.

Serol Aksel, ODTÜ Fizik Bölümü mezunudur. 2000’li yılların başından itibaren sekiz yıl kadar sonboyut.net adlı fizik sitesini kurup yönetti. Ereğli Demir Çelik, Akbank ve İş Bankası Bilgi İşlem Merkezlerinde farklı pozisyonlarda çalıştı. 2017 yılında kurgu ve yazılımını kendisinin yaptığı iki adet zekâ oyunu Matarna ve Serax kitap olarak yayımlandı. Bu oyunlardan Matarna, birçok ülkeden 138.000 başvurunun yapıldığı bir etkinlik olan Startup Türkiye’de “En İyi 100” arasına girdi. Felsefe kategorisindeki ilk kitabı Yeni Dünyanın Açmazları 2019 yılı Kasım ayında yayımlandı. Son olarak 2020 yılında üçüncü zekâ oyunu kitabı Mastermind’ı yayımladı.