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‘‘Yelda ile Müzik Diyarı’’ her  hafta sonu Radyo Mavi’de

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:14
‘‘Yelda ile Müzik Diyarı’’ her  hafta sonu Radyo Mavi’de

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şahin Medya Grubu’nun bir markası olan 101.9 Radyo Mavi’nin buğulu sesli sunucusu Yelda Saltaş’ın her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri saat 08:00 – 12:00 arasında dört saat boyunca yapmış olduğu Yelda İle Müzik Diyarı adlı radyo programı ile 7 den 70 e her kese hitap etmeye devam ediyor. Kocaeli Gebze’den yayın yapan Radyo Mavi’nin genç ve güzel radyocu Yelda Saltaş; Evet biz Kocaeli’nden yayın yapıyor olabiliriz ama yapmış olduğumuz yayınlar internet aracılığı ile dünyanın her yerinden çok rahatlıkla takip edilebiliyor. Mesela benim programıma Türkiye’nin dört bir yanından yazanlar var,  hatta bir çok ülkede yaşayan gurbetçilerimizden de sık sık istek mesajları alıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor. 3 yıla yaklaşan bir zamandır bu programı sürdürüyorum ve işimi çok ama çok seviyorum. Bu işin de kendine has zorlukları var tabi ki ama her zorlukta bana sonsuz desteği olan bir müzisyen eşim olduğu içinde şanslı olduğumu düşünüyorum. Dedi.  Biz de kendisini bu azminden ve başarısından dolayı kutlarken, ender bulunan bu buğulu sesini gece programında da değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İnanıyoruz ki çok yakışacak…

Anahtar Kelimeler:
Yelda Ile Müzik Diyarı Her  Hafta Sonu Radyo Mavide
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