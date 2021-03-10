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YEKÜV ve Kukla Marmelat “Umut Kızlar” için buluştu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

10 Mart 2021 Çarşamba 17:06
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YEKÜV ve Kukla Marmelat “Umut Kızlar” için buluştu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ne özel yapılan vakıf tanıtım çekimleri için “Kukla Marmelat” ile bir araya geldi. Öğretmen – Vantrolog Çiğdem Çelebi’nin hayat verdiği “Kukla Marmelat” tanıtım çekimlerinde YEKÜV “Umut Kızlar” projesi içinde eğitim gören kız öğrencilere, kadınlara özel çalışmalarını anlatan ve daha fazla kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyen kısa filmler için kamera karşısına geçti.

Kurulduğu ilk günden beri ilk-orta-lise ve üniversite öğrencilerine verdiği karşılıksız burslar ve manevi destekler ile tanınan YEKÜV (21.Yüzyıl Kültür ve Eğitim Vakfı) “Bir Çocuk Daha Okusun Diye” sloganıyla eğitim hayatına katkı vermeye devam ediyor. Karşılıksız olarak verdiği bursların yanı sıra özellikle kız çocuklarına ve okuma yazma bilmeyen kadınlara verdiği desteklerle öne çıkan vakıf “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle daha çok kız çocuğuna ulaşmak için çalışmalarına hız verdi. Bu nedenle ilk okuldan üniversite hayatına kadar özellikle kız çocuklarına destek veren YEKÜV hazırlanan kısa filmler ile projelerini geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Vakıf merkezinde yapılan çekimlerde çocukların çok sevdiği “Kukla Marmelat” da rol aldı. Antalyalı öğretmen ve Vantrolog Çiğdem Çelebi’nin hayat verdiği Kukla Marmelat, çekimlerdeki neşesi ve enerjisi ile ilgi odağı oldu. Çiğdem öğretmen “Marmelat Kukla aslında benim kızım gibi ve hayata geçtiği ilk günden beri ülkemizde 50 binden fazla çocukla bir araya geldi. Şimdi de YEKÜV’ün çalışmalarını anlatmak için çocuklara ulaşacağız ve vakfın tanıtım yüzü olacak” dedi.

Çekimlerden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan YEKÜV Başkanı H.Işın Özdemir’de vakfın ağırlıklı olarak geleceğin anneleri ve kadınları olan kız çocuklarının eğitimlerine daha büyük yer verdiğini belirterek “Vakfımız yakında otuzuncu yılını kutlamaya hazırlanıyor. Geçen bu zaman içinde vakıf başkanlarımız hep kadın, yönetim kurulu üyelerimiz hep kadınlardan oluştu. Kız çocuklarımız bizim için çok çok önemli. Ellerinde bir bavul ile Anadolu’dan İstanbul’a okumaya gelen kız çocuklarımızdan ilk okula yeni başlayan kızlarımıza kadar maddi manevi destek veriyoruz. “Umut Kızlar” projemizle daha fazla kız çocuğuna ulaşmaya çalışıyoruz. Her şey Bir Çocuk Daha Okusun Diye” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YeküvKukla MarmelatUmut Kızlar
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