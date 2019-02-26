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Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen ünlü isimler, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen ünlü isimler, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törende ödüllerini aldı.

26 Şubat 2019 Salı 12:16
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Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Yeditepe Dilek Ödülleri’nin bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi’nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 25 bin TL gelirin, Dilek Gönüllüleri’nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacağı belirtildi. Emre Karayel ve Burçin Şimşek’in sunuculuğunu yaptığı törene İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Ekinci, Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"İYİLİK BULAŞICIDIR"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İSTEK Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Barış Dalan’a ve Dilek Gönüllüleri’ne üniversitede bu farkındalığı yarattıkları ve insana dokunabilen böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü Başkanı Emircan Gözübüyük ise Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü olarak iyiliği huy edindiklerini belirterek "Bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Barış Dalan’ın da dediği gibi; ‘İyilik bulaşıcıdır.’ Daha iyi bir dünya mümkün. Müsaadenizle biz bu iyi dünyayı yaratmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

DEMET AKBAĞ'A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Oyuncu Demet Akbağ, Dilek Gönüllüleri'ne teşekkür ederek konuşmasına başladı. Demet Akbağ, "Buraya gelirken küçük bir teşekkür konuşması yapmak istedim. Hayallerinizin peşinden koşun, şans diye bir şey var ama çalışmaktan vazgeçmeyin, yetenekli olabilirsiniz ama iyi insanlar olun diyecektim. Ama siz hepsini biliyormuşsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

SILA'DAN ÖDÜL TÖRENİNDE YENİ ŞARKI MÜJDESİ

En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Sıla, öğrencilere iç görü ve cesaretlerine güvenmeleri tavsiyesinde bulundu. Cuma günü iki yeni şarkısının çıkacağını da duyuran Sıla, "Hep yaratım, üretim, aşkın ve heyecanın çok kıymetli olduğuna inandım. Çünkü herkesin her gün bir daha uyanmak için çok ciddi sebeplere ihtiyacı var hayatta.Ben galiba bu sebeplerden çok önemlisine sahibim. Bu sadece yetenek değil bunun da çok farkındayım. Benim için de sürprizli bir haftanın başlangıcı. Çünkü, cuma günü iki yeni şarkım çıkıyor. Bu haftanın başında bana çok iyi bir motivasyon oldunuz" diye konuştu.

DİLEK ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle 'Yılın En İyileri'ni seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu 5 binden fazla öğrencinin seçtiği 'Yılın En İyileri', Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda düzenlenen törenle ödül aldı.

Bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 26 kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle:

1.  Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ

2.  En İyi Kadın Şarkıcı: Sıla

3.  En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Timuçin Esen

4.  En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız

5.  En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Ezgi Mola

6.  En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Enis Arıkan

7.  En İyi Sinema Filmi: Müslüm

8.  En İyi Dizi: Jet Sosyete

9.  En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü

10. En İyi Erkek Oyuncu: Buğra Gülsoy

11. En İyi Jenerik: Sen Anlat Karadeniz

12. En İyi Albüm: Bombarduman / Emrah Karaduman

13. En İyi Kadın Sporcu: Sümeyye Boyacı

14. En İyi TV Kanalı: Show TV

15. En İyi Haber Bülteni: Cem Öğretir ile Ana Haber/ATV

16. En İyi İnternet Sitesi: Sputnik Türkiye

17. En İyi Çıkış Yapan Kitap: Metastaz / Yazarlar: Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu

18. En İyi Gazeteci: Toygun Atilla

19. En İyi TV Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün/FOX TV

20. En İyi İnternet Dizisi: Masum

21. En İyi Radyo: Pal Nostalji

22. En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Sena Şener

23. En İyi Yarışma Programı: MasterCheff

24. En İyi Siyaset Programı: Türkiye’nin Nabzı / Habertürk

25. En İyi Tartışma Programı: Ferhat Ünlü ile Kozmik Masa

26. Rektörlük Özel Ödülü: Sait Halim Paşa Yalısı

DİLEK GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDA

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü, 2009 yılından bu yana toplumun her kesiminden, her yaştan ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllüleri bir araya getirerek onların zor günlerini aydınlatacak umut ışığı oluyor. Bu kapsamda Dilek Gönüllüleri; Hayalimi Paylaş, Köy Okullarına Yardım, Sessiz Ankara Projesi, Darülaceze, Çocuk Destekleme Merkezi Ziyaretleri ile Kumanya Dağıtım ve Çorbada Tuzun Olsun ile Dağıtımı gerçekleştiriyor.

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Dilek Ödülleri
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