Yedinci sanatın kalbi, bir hafta Antalya'da atacak

ANTALYA - 'Öze dönüş' temasıyla bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte, Antalya, bir hafta boyunca sinema ile yatıp kalkacak.



Festivalin merkezi Cam Piramit ve Antalya Kültür Merkezi (AKM), festivale yönelik süslendi. Altın Portakal'ın simgesi altın renkli 50 Venüs heykeli de kentin farklı noktalarında festivale davette bulunuyor. Festivalin bu yılki önemli özelliklerinden biri açılış ve kapanış törenlerinin 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak olması. Önceki törenlerin daha küçük salonlarda yapılması nedeniyle vatandaşların birçoğu tören alanına giremiyor, tartışmalar yaşanıyordu.



AFİŞİ SÜSLEYEN TÜRKAN ŞORAY ANTALYA'DA



1964 yılında ilk defa düzenlenen festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Türkan Şoray, bu yılki festival afişini süslüyor. Şoray'ın, festivalin en eğlenceli etkinliği kortejde yer alması da bekleniyor.



26 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Cam Piramit önünde başlayacak kortej, eski Büyükşehir Belediye Binası önünde son bulacak. İlk gün film gösteriminin yer almadığı festivalde açılış töreni, Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak. Açılışta bu yıl onur ödülleri Ahmet Mekin ve Selma Güneri'ye, Yıldırım Önal Anı ödülü ise Can Kolukısa'ya verilecek. Sanatçı Meltem Cumbul da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde mini konser verecek.



8 YARIŞMA FİLMİ İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK



Gezici Festival'in kurucularından Ahmet Boyacıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği festivalde 10 ulusal, 10 uluslararası, 10 belgesel, 15 kısa film yarışma dallarında boy gösterecek. Dünya sinemasında yer edinmiş filmler de yarışma dışında izleyici ile buluşacak. Ulusal kategorideki 8 film, ilk kez seyirciyle buluşacak. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un jüri başkanlığı yapacağı festivalde Emre Erkmen, Latife Tekin, Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu 'en iyi'leri seçecek toplulukta yer alıyor.



EN İYİ FİLME 250 BİN LİRA



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' filmleri, aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL'lik ödül için yarışacak.



İLK KADIN YÖNETMEN SONKU ADINA 50 BİN LİRA ÖDÜL



Film Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri de 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü olacak. 1935 yılında 'Bataklı Damın Kızı' filmindeki 'Aysel' rolüyle kendinden sonraki kuşak için starlığın kapılarını açan ve birçok kaynağa göre de Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı sayılan Cahide Sonku'nun anısını yaşatmak adına bu yıl başlatılacak ödül, Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.



ALTERNATİF YARIŞMANIN KAZANANLARINA ÖZEL TÖREN



Son 2 yıldır, Antalya'da ulusal kategorinin kaldırılmasının ardından İstanbul'da yapılan alternatif Ulusal Yarışmalar'ın kazananlarına da ödüller verilecek. Yönetmen Kaan Müjdeci'nin organizasyonuyla, festivalle aynı tarihlerde yapılan alternatif yarışmanın kazananları, bu kez ödüllerini almak için Antalya'ya gelecek. Böylece isimleri, festivalin ödül tarihine resmi olarak yazılmış olacak.



ÖDÜLLERİNİ ANTALYA'DA ALACAK EN İYİLER



54. Ulusal Yarışma'da En İyi Film seçilen 'Daha' ile Onur Saylak, 'Put Şeylere' filmiyle En İyi Yönetmen seçilen Onur Ünlü, 'Körfez' ile En İyi Senaryo Ödülü'nü alan Emre Yeksan ve Ahmet Büke, 'Kar' ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü ve 'Daha' ile En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin kazananları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck, 2018'de En İyi Film seçilen 'Yol Kenarı'nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, 'Renksiz Rüya' ile En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar, En İyi Senaryo'nun sahibi 'Sibel' filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti, oyuncu ödüllerinin kazananları Damla Sönmez (Sibel) ve Tansu Biçer (Yol Kenarı), Antalya'da özel bir törenle heykellerini alacak.



Sinemanın Antalya durağında sanatseverler, dolu dolu bir hafta geçirecek. Tam bilet fiyatının 5, indirimli fiyatın 3 lira olduğu festivalde, söyleşilerde sanatçılar hayranlarıyla buluşucak. Festival 1 Kasım'da 10 bin kişilik spor salonundaki kapanış töreniyle sona erecek.