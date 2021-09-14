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“YE, İÇ, EĞLEN! FESTİVALİ” DE ŞEFLER SHOW YAPTI…

KENT ORMAN’DA ŞEFLERİN GÜNÜ..

14 Eylül 2021 Salı 10:44
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“YE, İÇ, EĞLEN! FESTİVALİ” DE ŞEFLER SHOW YAPTI…

HABER: BURHAN AKDAĞ


İstanbul’da sonbahar oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli başladı. İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Ye, İç, Eğlen Festivali ikinci kez gerçekleşti. İstanbullular aileleri ile iki gün boyunca doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, Yemeğin merkezi doğada, Türk Mutfak Kültürü’nden, dünya mutfağına uzanan adeta büyük bir seremoni oluştu.  Alanında uzman şeflerin work shopları, konuşmaları, çocuk aktiviteleri, yeme/me sektörünün önemli firmaları ile festival ziyaretçileri bir kez daha buluştu.

Ziyaretçiler mutfak konusunda uzman şeflerden birçok yemek ile ilgili püf noktalarını öğrendiler… Şef Şefika Günyel ile önce "Pastane Poğaçası" nın en pratik şekilde nasıl yapıldığını, daha sonrada "Yalancı Profiterol"  öğrendiler. İtalyan Şef Claudio Chinali  "Napoli Sokak Lezzetleri” örnekler yaptı ve izleyenlere sundu.

Geçtiğimiz yıl Masten Chef programında yarışan Berk İlker, yarışma anılarının yanı sıra Asya usulü tavuk “Tso’s” yaptı , Şef Deniz Ahmet Köse ise “Fish and Chips” ve Tatlı olarak İngilizlerin en lezzetli karmaşası denen “Eton Mess” ile güne renk kattı.

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Anne, Babalar mutfak şefleri ile yeni bilgiler öğrenirken çocuklar ise Küçük Prens gösterisi ve Maşa ve Koca Ayı çocuk gösterisi zaman geçirdiler...

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Festivale katılanlar ilk gün Kurtalan Ekspres konseri ile eğlenirken, ikinci gün ile Evren Can Gündüz konseri ile eğlenmeye devam ettiler…

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YEEĞLEN FESTİVALİ DE ŞEFLER SHOW YAPTI…Burhan AkdağKENT ORMANDA ŞEFLERİN GÜNÜ..
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